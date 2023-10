Urbino ha creato la plastica mangiabile

Urbino, 27 ottobre 2023 – Nasce la plastica mangiabile dalla ricerca dell’Ateneo di Urbino grazie a una tecnologia che ha mosso i suoi passi da Urbino. L’Orto Botanico dell’Università di Urbino è un luogo in cui il presente guarda contemporaneamente sia al passato che al futuro: accanto all’antica serra che ricorda “I ragazzi della Via Paal“, c’è un laboratorio in cui la ricerca più avanzata produce scoperte destinate forse a cambiare la nostra vita quotidiana all’insegna della biosostenibilità.

Il prof Andrea Pompa con alcune studentesse che seguono le sue ricerche

E proprio in questi giorni la prestigiosa rivista internazionale “Biotechnology Journal“ ha pubblicato l’articolo “A biotechnological approach for the production of new protein bioplastics“ del professor Andrea Pompa, Prefetto dell’Orto Botanico e docente del Dipartimento di Scienze Biomolecolari dell’Ateneo, che porta anche la firma di Francesca De Marchis, Tania Vanzolini, Elisa Maricchiolo, Michele Bellucci, Michele Menotta, Tomas Di Mambro, Annalisa Aluigi, Andrea Zattoni, Barbara Roda, Valentina Marassi e Rita Crinelli.

"Nei laboratori della scuola di biologia e biotecnologie siti all’interno dell’orto botanico, non ci si limita alla conservazione della bellezza della struttura storica e di quella del mondo vegetale, ma ci si dedica con passione alla ricerca scientifica innovativa con uno sguardo rivolto al futuro e l’obiettivo di poter risolvere problemi moderni" spiega il professor Pompa.

"La plastica derivante dai processi chimici o dal petrolio ha dominato le nostre vite per molti decenni, diventando uno dei residui più inquinanti a livello mondiale, questo perché è praticamente indistruttibile. Un futuro più sostenibile prevede l’utilizzo di energie e materie rinnovabili, tra queste ultime i biopolimeri sono tra i più studiati, ma spesso le plastiche biocompatibili hanno caratteristiche chimico-fisiche che le rendono adatte a pochi usi pratici. Tra i materiali più promettenti per la produzione di nuovi biopolimeri c’è grande interesse per quelli a base proteica".

Come mai un interesse specifico per questo materiale?

"Le proteine spesso creano dei polimeri con qualità tecniche eccezionali, basti pensare alle proprietà isolanti termiche della lana o alla seta del ragno che ha una resistenza alla trazione di 4-5 volte maggiore dell’acciaio. Partendo da queste considerazioni il team da me condotto in collaborazione con il gruppo di Biochimica e quello Farmaceutico Tecnologico dell’università di Urbino, quello di Chimica Pura dell’università di Bologna e il CNR di Perugia, ha creato un nuovo biomateriale partendo dalla proteina contenuta nei semi di fagiolo, che tramite tecniche biotecnologiche è stata modificata rendendola capace di formare lunghe catene polimeriche. Per produrre questa proteina si sono utilizzati due bioreattori diversi, le piante di tabacco e batteri del tipo Escherichia coli. Sia nel primo che nel secondo caso la proteina è stata prodotta correttamente ed è stato possibile sottoporla a tecniche di plastificazione che hanno dimostrato la possibilità di farne una bio-plastica eco friendly e addirittura edibile!".

Dunque in futuro potremo mangiare anche le confezioni del cibo?

"Ancora naturalmente è presto per dirlo, la ricerca deve proseguire: anche se alcune caratteristiche chimico fisiche di questo nuovo biomateriale sono già state testate in questo senso, c’è ancora molto da fare e da studiare, ma questo è il bello del nostro lavoro, avere davanti orizzonti aperti che ci danno lo stimolo per avanzare nella ricerca. Di certo è molto importante essere usciti con questa pubblicazione in quanto il Biotechnology Journal è specializzato nel settore delle biotecnologie ed è interessato a tutte le innovazioni biotecnologiche che possono avere ripercussioni industriali".