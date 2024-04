Urbino ha salutato commossa Vagnerini

Urbino ha salutato lunedì pomeriggio, in una cattedrale piena, il geometra Giuseppe Vagnerini, per tutti Peppe, scomparso il 5 aprile dopo un lungo periodo di malattia. Molto noto in città per la sua lunga attività di geometra e per le sue battaglie a favore del nome di Urbino e della sua valorizzazione, alla cerimonia erano presenti, oltre ai tanti amici, anche il sindaco Gambini e lo stendardo del Rotary Club Urbino, di cui fu fondatore.

Vagnerini, 86 anni, ha ereditato dal padre Olinto l’attività di geometra sotto i portici di corso Garibaldi, storico studio tecnico aperto nel 1888, e ha proseguito l’attività fino a non molti anni fa, seguìto dalla figlia Raffaella, architetto, attuale titolare dello studio.

L’ammirazione per il pittore urbinate Raffaello Sanzio, unita all’intuizione di utilizzarlo come testimonial universale di Urbino, resero Vagnerini promotore di due appelli: il primo portò nel 1981 all’intitolazione a Raffaello del rinnovato aeroporto di Ancona-Falconara, il secondo, indirizzato alla Banca d’Italia, fece sì che la banconota da 500.000 lire, l’ultima emessa del vecchio conio nel 1997, venisse dedicata al pittore urbinate, con l’autoritratto e alcuni suoi affreschi nel fronte e nel retro, incisi dall’urbaniese Trento Cionini. "Ma queste battaglie sono solo poche cose – ha detto l’attuale presidente del Rotary urbinate Tiziano Busca – tra quelle che Peppe ha fatto per Urbino, soprattutto in favore del ruolo della città nel contesto più ampio provinciale. Un uomo dalla grande attenzione alla cultura e alle iniziative; sempre determinato, attivo, che ha contribuito alla nascita della nostra realtà negli anni ’60 e ne è stato più volte presidente. Sempre iscritto fino ad oggi, ha portato avanti le sue battaglie anche tramite il Rotary, per cui lo abbiamo sempre considerato una bandiera".

L’attività di geometra è stata lunga e costante, svolta per decenni in collaborazione col collega Giulio Sparaventi, creando un sodalizio professionale che ha creato centinaia di progetti per le case di Urbino e del territorio. Ha contribuito a fondare e ha presieduto anche l’associazione dei tecnici urbinati.

Membro e anima del Collegio provinciale dei geometri, ha promosso tramite esso varie pubblicazioni attinenti la professione e il ruolo del geometra nel territorio. Le sue battaglie e i suoi appelli trovavano sempre ascolto su queste pagine, e alla sua famiglia vanno anche le condoglianze del “Carlino“. Lascia la moglie Bruna, le figlie Giovanna e Raffaella, la sorella Lidia e quattro nipoti.

Giovanni Volponi