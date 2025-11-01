Urbino ha un’altra luce: led, bella ed economica

Si sono conclusi gli interventi per la riqualificazione dell’illuminazione del centro storico, dei lavori che hanno avuto un duplice obiettivo, quello dell’efficientamento energetico e di un miglioramento tecnico ed estetico.

"È stato completato in questi giorni – spiega il sindaco Maurizio Gambini – il passaggio all’illuminazione led anche dei fari in piazza della Repubblica e di quelli che illuminano San Francesco, che erano gli ultimi luoghi previsti dal progetto. Negli anni, si era già intervenuti su torrione San Bartolo, Duomo, chiesa di San Domenico, piazza Rinascimento, portico Volponi di corso Garibaldi, fortezza Albornoz, teatro Sanzio, Data, Torricini e borgo Mercatale".

Sono stati installati apparecchi nuovi in grado di produrre una luce diffusa, con l’obiettivo di migliorare la valorizzazione e la fruizione dell’architettura rinascimentale del centro storico patrimonio Unesco e, allo stesso tempo, di produrre un notevole risparmio di energia. Il progetto, realizzato in collaborazione con Enel X, ha permesso di ottenere un’illuminazione più chiara ed accogliente, grazie a una temperatura di colore di 3000 gradi kelvin.

In totale sono state riqualificate con tecnologia a led 670 lanterne a globo di De Carlo, 189 proiettori e 63 apparecchi sottogronda, e se ne sono aggiunti 15 nuovi negli ultimi tratti di via Bramante e via Raffaello e su tutta via Mazzini. "La nuova illuminazione del centro storico – prosegue Gambini – determina un deciso miglioramento della qualità del servizio, che porterà a un calo dei guasti e delle attività di manutenzione. Ora le bellezze architettoniche della nostra città sono valorizzate al meglio con un risparmio energetico superiore al 50% dei costi annui. Da non sottovalutare, poi, l’effetto sulla sicurezza da parte dei cittadini, che potranno godere di spazi più luminosi e quindi anche più sicuri. Ed ora, dopo l’intervento pilota sul torrione San Bartolo, abbiamo pronto il progetto per l’illuminazione di tutta la cinta muraria cittadina. L’opera aggiunge un tassello importante all’obiettivo finale di riqualificazione ed efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica in tutto il territorio comunale, che in questi 11 anni ha coinvolto il centro come tutti i borghi".

gio. vol.