Urbino, il Comune ha sottoscritto per primo in provincia il contratto collettivo dipendenti

Il Comune di Urbino è il primo della provincia ad aver sottoscritto il contratto collettivo normativo di valenza triennale e il contratto economico per il 2023, grazie all’intesa raggiunta con le parti sociali. Il tavolo della delegazione trattante, riunito martedì 17 ha portato alla firma del contratto economico, che regola le somme dei vari istituti del salario accessorio quali: l’indennità di reperibilità, di turno, di condizioni lavoro, nonché i vari incentivi economici previsti dal fondo di produttività destinato al personale dipendente. La sottoscrizione del contratto normativo triennale, che stabilisce i criteri per la definizione dei vari istituti contrattuali e, in particolare, per l’attribuzione del salario accessorio, era invece arrivata a settembre, dopo un iter molto breve. Questi risultati sono il frutto della sinergia tra l’amministrazione, rappresentata dal segretario comunale Michele Cancellieri e dal dirigente unico Marco Feduzzi, l’Ufficio del personale, rappresentato dalla responsabile Ornella Valentini e dal funzionario Sandra Cangiotti, e le parti sindacali, rappresentate dalla Rsu aziendale e dai referenti delle sigle sindacali territoriali Cgil, Cisl, Uil e Diccap.