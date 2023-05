Urbino, il risiko affitti Contenuti i rincari Ma gli studenti temono il caro-bollette

di Francesco Pierucci

È come un Risiko ma invece di conquistare uno stato, l’obiettivo è trovare la casa migliore. Questo è il "gioco" degli studenti iscritti all’Università di Urbino. L’equazione è semplice: posizione in linea con le proprie esigenze di studio, essendo che alcune facoltà sono nella prima periferia e altre in centro, abitazione vivibile e prezzo giusto. A preoccupare i ragazzi poi ci sono sopratutto le bollette. Infatti capita spesso che paghino un fisso con conguaglio dopo 10 mesi, a fine contratto. E qui scatta la vera incognita visti gli aumenti delle utenze.

"Vivo ad Urbino da 6 anni e studio al corso magistrale di gestione delle politiche sociali. Attualmente abito dentro le mura dove spendo 270 euro al mese più 40 di utenze, arrivando così a 310 euro - ci racconta Maria Chiara Ruggieri di Terlizzi, in provincia di Bari -. Ho vissuto in varie zone della città; il primo anno in una doppia fuori le mura, successivamente mi sono spostata nel centro storico in una camera singola".

I costi come sono cambiati?

"Gli affitti sono rimasti quasi del tutto invariati, alcuni rincari sono stati dovuti dall’aumento generale delle spese di utenza", conclude Maria Chiara. La ricerca però non finisce una volta trovato l’appartamento ideale anche se chi lo ha non lo cede.

A maggio un giro per le agenzie immobiliari gli studenti lo fanno sempre, così come rispondono agli annunci dei privati. "Sono iscritto all’Università di Urbino da 3 anni e ho trovato alcuni aumenti, sopratutto per le utenze. Sono di Arcevia (Ancona) studio Scienze politiche e ho sempre abitato qui, tranne una piccola parentesi da pendolare - prosegue Nicolò Pulcinelli -. Il primo anno sono stato in doppia con un amico a 250 euro a testa più 50 di spese. Poi ho trovato un’altra doppia in centro a 200 euro con 60 di spese. Per il prossimo anno sto valutando se riprendere casa o fare il pendolare o cambiare città, a incidere saranno sicuramente anche le spese di bollette oltre all’evoluzione degli affitti".

Abbiamo sentito il presidente del Consiglio degli studenti Giovanni Alvarez che aggiunge: "Ci siamo resi conto che, grazie al lavoro fatto in passato sui contratti concordati con canoni Imu agevolati c’è stato uno sgravio che ha consentito di contenere i costi degli affitti. Anche se un aumento dei costi di locazione c’è stato, così come delle utenze. A Urbino si sta un po’ meglio rispetto ad altre realtà universitarie, anche delle Marche. È ovvio che gli studenti soffrono per i rincari anche se per fortuna sono stati contenuti. Chiediamo comunque un intervento al Comune di Urbino e allo Stato per calmierare quanto possibile i prezzi. Come consigliere comunale rappresentante degli studenti sto proponendo un ulteriore sgravio fiscale per gli studenti che prendono la residenza in città".