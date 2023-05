Urbino in acquerello, gli eventi della giornata

Ultima occasione per partecipare alle iniziative di Urbinoinacquerello. Dalle 10,30 “Watercolor in music“, nella Sala incisori del Collegio Raffaello. A seguire, confronto tra le tecniche didattiche italiane e finlandesi, con Irina Rebnitskaya, curatrice dell’Ackvarelli Ateljee Espoo, e Antonella Accili, dirigente dell’Istituto Della Rovere di Urbania. Infine, premiazione dei vincitori del concorso “Bottega dei giovani illustratori #5“. Sempre al Collegio, ma nel cortile, alle 12 e alle 15 performance d’acquarello con artisti da Germania, Siria, Messico e Italia. A chiudere alle 18,30 pittura e musica dal vivo in via Valerio, con pittrici da Bielorussia e Slovacchia e quintetto “Amanolibera“ guidato da Roberto Gatti, in collaborazione con Urbino Jazz Club. Sono saranno visitabili le mostre di Marcello Lani (Sala del Castellare di Palazzo ducale), Pedro Cano (Oratorio di San Giovanni), Angelo Gorlini (Oratorio di San Giuseppe), degli studenti di vari istituti scolastici (Collegio Raffaello) e di artisti nazionali e internazionali (Data).