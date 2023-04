Urbino Jazz Club al via dalla reggia dei Montefeltro

di Giovanni Volponi

Si apre oggi a Palazzo Ducale con il primo di tre concerti a ingresso gratuito la primavera targata Urbino Jazz Club. Tre appuntamenti, oggi alle 17,45 e poi il 30 aprile e il 14 maggio, per farsi coinvolgere dalle sonorità del jazz internazionale, in tutte le sue sfumature. "Il concerto di oggi – spiega il direttore artistico Riccardo Conte – porta sul palco cinque artisti straordinari, i Four on Six (Fausto Savatteri, Alessandro Centolanza, Matteo Prina, Martino Pellegrini e Arturo Garra), col loro spettacolo intitolato Centolanza meets four on six. Nati nel 2011 a Milano e diventati uno dei più noti gruppi che fanno dello stile jazz manouche il loro cavallo di battaglia, hanno centinaia di concerti all’attivo, in Italia e all’estero, e portano sul palco il piacere di creare, arrangiare e suonare insieme".

Lo spettacolo di oggi si configura come qualcosa di vivace, coinvolgente, ricco di emozioni a dispetto di virtuosismi fini a sé stessi. La band ha costruito nel tempo un repertorio basato principalmente su composizioni originali, ma non mancheranno gli omaggi alla tradizione italiana riproposti in chiave jazz, dal Barbiere di Siviglia alle colonne sonore di Nino Rota, con un coinvolgimento del pubblico che è un loro marchio di fabbrica. L’appuntamento di oggi è però solo il primo di una serie.

Prosegue Conte: "Grazie alla vittoria di un bando nazionale promosso da Nuovo Imaie, cosa che ci rende davvero fieri, abbiamo potuto allestire questa breve ma succosa rassegna di tre concerti, tutti gratuiti, che sono un po’ un’anticipazione di Urbino Plays Jazz il festival che anche quest’anno tornerà dal 4 al 6 agosto tra Urbino e alcuni nuovi luoghi della provincia, tra cui lo chalet Corsini sul Nerone e la città di Sant’Angelo in Vado. Per cui il 30 aprile, in occasione della giornata internazionale del jazz, sempre a palazzo ducale suonerà una formazione di giovani talenti italiani, con un repertorio che attinge dal jazz più classico. Invece il 14 maggio, in concomitanza con Urbino in acquerello, sarà la piazzetta Odasi in via Valerio a fare da cornice ad una formazione internazionale che abbraccia lo stile del latin jazz con una sezione ritmica più allargata. Faremo un saluto alla nostra sede storica, appunto in palazzo Odasi, per trasferirci quanto prima in quella nuova, per la quale siamo agli accordi finali col comune".