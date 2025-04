Urbino-K Sport Montecchio Gallo: Sfida Cruciale per il Campionato di Eccellenza

Emozioni forti e verdetti finali oggi pomeriggio nel campionato di Eccellenza. Novanta minuti in cui alcuni scriveranno la propria storia. Il big match è indubbiamente Urbino-K Sport Montecchio Gallo. Alla K Sport per la vittoria del campionato e quindi la serie D, basta un punto, l’Urbino di contro per rientrare nella griglia playoff deve solo vincere e sperare nella vittoria o nel pareggio del Matelica con il Tolentino oppure la vittoria del Monturano a Macerata.

Il commento pre-partita è dei due dg. Matteo Mariani del K Sport: "Inutile negare che per noi questa partita vale tantissimo, perché saremo obbligati a fare almeno un punto per raggiungere un matematico primo posto in classifica. Affascinante per quanto ardua la gara di oggi, affronteremo un Urbino blasonato ed in salute, costruito per fare bene con una rosa lunga ed elementi di spessore per la categoria, motivati da una classifica ancora aperta per quanto concerne la griglia play off. Le motivazioni ed il coraggio dovranno fare la differenza, perché il nostro imminente futuro prescinde dai risultati negli altri campi a differenza invece del nostro avversario che è obbligato sì a vincere ma anche di sperare che a Matelica e Macerata arrivino risultati consoni per la loro classifica. Il calendario ha voluto questo, un derby considerata la distanza geografica, all’ultima giornata di campionato per decretare le sorti, per quanto oggi diverse, di un’intera stagione. Arriviamo a questo match dopo due settimane di stop obbligato causa festività pasquali e Torneo delle Regioni, periodo nel quale si è potuto rifiatare un po’ per lo più a livello mentale, perché sul campo abbiamo lavorato duro disputando anche due allenamenti congiunti con Fermignanese e Gabicce Gradara, per farci trovare pronti a questo finale di stagione. Giocheremo sicuramente di fronte ad un folto pubblico perché solo per quanto concerne i tagliandi di ingresso messi a disposizione per il settore ospiti si raschiano le seicento unità e me ne aspetto poco meno nel settore locali. Sappiamo di incontrare un avversario bel allenato da un mister esperto ed ambizioso, che anche lo scorso anno ha raggiunto un traguardo importante a Montefano e giocheremo su di un campo ampio, che non dà riferimenti e dove sicuramente il nostro avversario è abituato maggiormente a giocare, non a caso per rendimento è secondo solo a noi per punti ottenuti tra le proprie mura. Dispiace logicamente per le nostre due assenze per squalifica di Ignazio Carta e Giovanni Dominici che hanno rimediato la quinta ammonizione nell’ultima gara contro la Maceratese e che fino ad oggi hanno disputato un campionato esemplare".

Ivan Santi dell’Urbino: "Siamo pronti ad affrontare questa partita che per noi ma anche per il K Sport rappresenta una vera e propria finale. Siamo consapevoli che il nostro obiettivo di disputare i play off è complicato perché oltre alla vittoria dovremo attendere buone notizie dagli altri campi. Al K Sport basterà invece un pareggio per vincere il campionato e volare in D. Squadra davvero forte il K Sport con tanti giocatori anche di categoria superiore che ha dimostrato tutto il suo valore nel percorso fatto fino a qui. Ma l’Urbino non è stato da meno perché nonostante tutte le avversità dell’annata siamo arrivati all’ultima partita a giocarci un obiettivo importante. I play off rappresenterebbero per i ragazzi, per la società e per i tifosi un risultato meritato. Ci proveremo fino in fondo e cercheremo di affrontare questa partita con la solita determinazione. Crediamo che ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Già 600 biglietti del settore ospiti andati in fumo ma crediamo che tanti tifosi gialloblù saranno allo stadio Montefeltro per sostenere i ragazzi".

Si gioca alle ore 16,30. Arbitra Luca Budriesi (Bologna).