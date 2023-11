Urbino, la Scuola del Libro apre le porte. Qui nasceranno i creativi veri

Come un libro aperto, anche il liceo artistico Scuola del Libro di Urbino apre le sue porte a tutti: iniziano domani gli open day dell’istituto urbinate che mostrano a ragazzi di terza media e ai loro genitori la scuola in ogni suo aspetto, dalle aule ai laboratori, dalle materie agli sbocchi post diploma. Saranno quattro quest’anno i pomeriggi (oltre a domani, anche il 2 e 16 dicembre e il 14 gennaio) in cui sarà possibile per i futuri studenti entrare nella struttura progettata dall’architetto De Carlo e conoscere, dopo un primo biennio comune, i vari indirizzi del triennio: Grafica, Tecniche Incisorie e Illustrazione d’Arte, Design e Restauro del Libro, Cinema e Fotografia, Disegno Animato e Fumetto. "Domani così come nelle altre tre giornate – spiega la dirigente Lucia Nonni – dalle 15 alle 19 sarà previsto un fitto programma: una breve presentazione interattiva dell’offerta formativa e poi via libera alle attività e ai laboratori in cui i nostri studenti, guidati dai docenti, illustreranno tecniche e segreti operativi ai futuri iscritti. A metà pomeriggio ci saranno poi un rinfresco e si potrà assistere a piacevoli intermezzi musicali condotti dai nostri studenti. A chiusura dei pomeriggi, ogni volta un evento unico: un’esperienza immersiva con visori ARVR Oculus, uno shooting fotografico, una proiezione di disegni animati e altre divertenti sorprese. Insomma, degli open day da non perdere!". Sarà possibile visitare la sede di via Bramante che ospita i laboratori di Disegno Animato e Fumetto, grazie ad una navetta da Villa Maria (via Bonconte da Montefeltro). Ai partecipanti omaggio di un gadget della scuola.

g. v.