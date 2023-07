Urbino, l’appello di Cangini: "La frana deve essere risanata prima che si verifichino incidenti"

"Risanate la frana di via Strada Rossa, prima che si verifichino degli incidenti". A chiederlo all’amministrazione è Federico Cangini, consigliere comunale in quota a Urbino e il Montefeltro, che in tale via transita ogni giorno e ritiene rischioso continuare a non intervenire sul movimento di terra, causato dai nubifragi di maggio.

Il tratto a cui fa riferimento Cangini è la seconda curva a scendere da Urbino, un tornante stretto e cieco verso, di cui la frana, sommata alla vegetazione che cresce suoi ai lati, ha ristretto una carreggiata già normalmente non molto larga. "Le piogge intense di questo periodo hanno messo in luce la fragilità di alcuni punti, nel nostro territorio comunale, che reclamano un’attenzione maggiore – commenta –. Prima da residente e poi da consigliere comunale, sono nuovamente a porre all’attenzione dell’amministrazione, come faccio ormai da due mesi, un tratto di via Strada Rossa lungo cui, in corrispondenza di una curva a visuale non libera, sia presente una frana e che su questa non si sia ancora intervenuto. Nessun segnale di frana o quantomeno di restringimento della carreggiata è presente in tale punto, se non un cartello che poco ha a che fare con la tipologia di problematica. Ricordo che via Strada Rossa è molto trafficata (vi passano anche numerosi mezzi agricoli pesanti) e che a volte si rischi di provocare incidenti anche per il solo fatto che la frana non sia ben segnalata.

Spero che si intervenga al più presto, ma soprattutto prima che si verifichi qualche incidente".