"Urbino merita una rappresentanza più ampia e di qualità"

Cara Urbino ti scrivo,

così mi distraggo un po’. Da quando sono arrivato, ormai nel lontano 1987, ti ho amato. Ti amavo anche prima, per la tua storia, per la tua cultura, per la tua Università. E ne sono stato ricambiato, al di là dei miei meriti. Città accogliente e generosa con chi arriva per lavorarvi o godere, anche per un giorno, delle sue infinite bellezze. Meno generosa con sé stessa, con le sue esigenze e legittime ambizioni. Per questo, con umiltà, ti scrivo.

Torna in te, torna ad occuparti di te stessa, del tuo presente e del tuo futuro. Città capoluogo, certo. È sacrosanto, lo è sempre stata Urbino capoluogo. Città che merita una rappresentanza politica più ampia, all’altezza delle sfide che l’attendono. Anche questo è sacrosanto. Ma accanto e prima del tema di una rappresentanza quantitativamente più ampia, c’è il tema – cruciale, decisivo, irrinunciabile – di una rappresentanza qualitativamente più elevata. Di un progetto, e non solo di un programma elettorale. E di un vero confronto tra due o più candidati a sindaco che incarnino, per capacità e autorevolezza, il progetto di Urbino capitale.

Urbino capitale della cultura e della bellezza non per un anno, ma per i prossimi decenni. Cara Urbino sento, scrivendoti, di non essermi affatto distratto. Non ti distrarre nemmeno Tu. Chiedi finalmente alle tue donne e ai tuoi uomini migliori di scriverlo questo indispensabile progetto di sviluppo e di progresso. E di confrontarsi trasparentemente e lealmente su di esso. Solo dopo verranno le donne e gli uomini degni di rappresentarti, capaci di invertire quel declino demografico e civile in cui silenziosamente sei caduta.

Con immutato amore

prof Antonio Cantaro,

Università di Urbino

Post scriptum. Se questo mio auspicio, che sento di tanti, non si realizzerà, andate, andiamo, ugualmente, l’anno prossimo a votare per il vostro, per il nostro, futuro Sindaco. Partecipate, fate sentire comunque la vostra voce. Urbino Capitale ha bisogno di tutti noi.