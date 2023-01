"Urbino non è una città per famiglie"

Vi ricordate il film "Totò cerca casa"? Anche in Urbino trovare un’abitazione può diventare una rocambolesca avventura: il centro storico rimane sempre più aperto verso gli studenti, mentre le porte per famiglie e coppie spesso sono chiuse. Mediamente una casa viene affittata a 500-600 euro mentre una sola stanza per studenti a 300.

Linda Cangini dell’omonima agenzia immobiliare dice: "Non è facile ma si potrebbe trovare una casa per famiglie anche se il centro storico di Urbino non è tanto ospitale. Devo sottolineare che la voglia di tornare in centro c’è. Le richieste, da parte di coppie o famiglie, rimangono di più per la periferia e le frazioni perché si cercano case grandi, dove vi si può accedere con l’auto e magari con giardino. In questi ultimi anni c’è una riscoperta del centro storico, la voglia di tornare a vivere tra le mura e molti sono giovani. Questo è il mio 33esimo anno di attività e posso dire che rimane più facile proporre di affittare a studenti, perché ovviamente garantisce più rendita. Poi ci sono meno vincoli, nel giro di un paio di anni gli studenti solitamente cambiano casa e quindi i proprietari sono liberi di poter avere nuovi inquilini o vendere. L’affitto a famiglie ha vincoli maggiori di tempo e regole un po’ più stringenti in caso di morosità, i contratti a studenti sicuramente sono più brevi e meno impegnativi. Ecco perché chi ha una proprietà tende principalmente a cederla a studenti: si gestisce meglio e ha margini di guadagno migliori".

Case ristrutturate, "una tendenza - prosegue Cangini - sempre più consolidata. Si vuole dare un servizio migliore rispetto a un tempo. Alla famiglia magari si propone una casa non ammobiliata cosa che ovviamente non avviene per gli studenti". Ma cosa fa desistere gli adulti nel cercare una casa in centro? "Ci sono vie e zone poco ospitali per le famiglie e quindi la loro vita può scontrarsi con quella dei giovani. Ad esempio l’area monumentale, dove c’è l’Università, è più tranquilla mentre via Mazzini o via Raffaello vede più vita e quindi è abitata da più studenti".

"Trovare una casa in centro storico è quasi impossibile perché i proprietari scelgono di affittare agli studenti - dice Manuele Maestrini di Dove Casa, da 30 anni agente immobiliare -. Anche la tipologia dell’immobile molto spesso non è adatta per le famiglie. Trovare una casa in affitto per viverci non è facile, purtroppo. E’ difficile anche trovare famiglie e coppie che vogliono venire a viverci, i servizi non sono molti quindi mancano le comodità. Molti giovani vanno a vivere fuori, il 70% di chi acquista casa in città lo fa per investimento".

Francesco Pierucci