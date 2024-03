Urbino omaggia il genio di Raffaello. Capolavori riprodotti in scala 1 a 1

A Urbino apre una mostra permanente che vuole essere un omaggio a Raffaello da parte della sua città natale. "RaphaelUrbinas", questo il titolo, comprenderà 30 riproduzioni in 2D e in scala 1:1 di altrettanti capolavori del Divin pittore, ripartite in tre sale espositive al primo piano del Collegio Raffaello, e sarà inaugurata il 28 marzo, alle 17.

Il progetto, nato dalla collaborazione tra l’amministrazione del Legato Albani e l’amministrazione comunale, avrà anche un alto valore didattico ed è sostenuto dalla Banca di credito cooperativo del Metauro. Le riproduzioni sono state realizzate dalla società Haltadefinizione di Modena, che ha ottenuto i diritti da parte dei principali musei italiani e degli Stati Uniti: tra le più note, ci sono opere come la Fornarina, Lo sposalizio della Vergine, la Madonna della seggiola e la Madonna del cardellino. Apparati informativi e didascalie completeranno l’esposizione, di cui Alice Lombardelli ha curato percorso e allestimento.

La mostra sarà visitabile gratuitamente per tutto aprile, ma per gli urbinati, per volere del Legato Albani, non sarà mai applicato un biglietto di ingresso. Lo spazio sarà aperto dal martedì al venerdì, dalle 9 alle 13, e di sabato e domenica, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Le scuole potranno visitare la mostra anche su appuntamento.

Quello che sarà inaugurato il 28 marzo, giorno del compleanno di Raffaello, potrebbe essere un primo nucleo di opere a cui aggiungerne altre, in futuro, con un ulteriore investimento, per completare il più possibile la presenza di riproduzioni di altissima qualità dei lavori del pittore. Nel frattempo, il sindaco Maurizio Gambini e il presidente del Legato Albani, Nicola Rossi, hanno scritto alla direttrice del Musei Vaticani, Barbara Jatta, per chiedere i diritti di riproduzione della "Scuola di Atene", puntando a collocarne una copia nel Salone Raffaello: in caso di risposta positiva, la riproduzione sarebbe al di fuori dal percorso visitabile con biglietto, diventando un elemento di accoglienza nella sala più grande gestita dal Legato Albani.

La mostra "RaphaelUrbinas" integra un itinerario ideale che, nel nome di Raffaello, comprende la Galleria nazionale delle Marche - Palazzo ducale, la Casa natale del pittore, la chiesa di San Francesco, dove sono sepolti suoi i genitori, Giovanni Santi e Magia Ciarla, il monumento a Raffaello e la riproduzione della sua tomba presente al Pantheon, collocata nella chiesa dell’ex convento dei Carmelitani scalzi.

