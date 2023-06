Urbino ospita due giorni di studi interdisciplinari sulla cura dell'essere

Sabato e domenica Urbino ospiterà una due giorni interdisciplinare organizzata dall’Istituto Grafologico “Moretti“. I due giorni di studi si svolgeranno al salone Raffaello dell’omonimo Collegio, e avranno come titolo “Ricreare l’umano partendo dall’umano. Cura dell’essere e dell’essere in relazione nelle dinamiche di una Visione Complessa“. Dodici i relatori di varie discipline che si alterneranno nelle sessioni del convegno, dalla filosofia alle neuroscienze, dal diritto alla grafologia, per un dialogo interdisciplinare continuo e costruttivo. L’obiettivo degli organizzatori non è solo di proporre buone idee, ma soprattutto di suggerire percorsi di ricerca e di impegno pratico e operativo.