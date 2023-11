Urbino patrimonio dell’umanità, e festa sia

Nel prossimo mese, Urbino festeggerà i 25 anni dall’iscrizione del proprio centro storico tra i beni patrimonio dell’umanità, risalente al 5 dicembre 1998, e lo farà con due giorni di celebrazioni, il 14-15 dicembre, fatti di incontri e dibattiti, in cui si parlerà anche dell’aggiornamento del Piano di gestione del sito Unesco. La sede sarà Teatro Sanzio, che dovrebbe essere pronto proprio in quei giorni, dopo i lavori di ristrutturazione. "Parleremo di temi inerenti al patrimonio Unesco, dalla comunicazione alla valorizzazione, dalla percezione ai flussi economici e saranno incontri diretti a un pubblico non tecnico – spiega l’assessore Roberto Cioppi –. Tra i relatori ci saranno pure i rappresentanti di energie della città e del territorio e cercheremo di rivolgerci ai giovani, riservando loro degli spazi specifici, in collaborazione con l’Associazione italiana giovani per l’Unesco (Aigu): coinvolgeremo tutte le scuole, invitandole a spiegare il proprio livello di percezione e consapevolezza di vivere in un’area patrimonio dell’umanità. Vogliamo sentirne la voce e capire come possiamo aumentare tale consapevolezza. Mi auguro che ci sia la partecipazione anche di quegli studenti universitari e degli istituti di formazione che saranno ancora in città". Ad arricchire le iniziative, giovedì 14, alle 21, un concerto organizzato in collaborazione con il Rof. L’accento delle celebrazioni sarà soprattutto sulle sinergie esistenti tra le città Unesco, come lo scambio di buone pratiche (si parlerà anche del percorso fatto insieme alla polacca Zamosc), ed è per questo che saranno l’occasione per una riunione dell’Associazione beni italiani patrimonio mondiale, di cui Urbino fa parte: "L’associazione parteciperà con rappresentanti e il presidente, Alessio Pascucci, vuole fare una riunione esclusiva per redigere il programma di attività del 2024 – prosegue Cioppi –. Alle due giornate ci saranno anche rappresentanti ministeriali e un momento importante sarà dedicato alle associazioni locali, per ringraziarle dell’attività svolta e per avviare collaborazioni. Vogliamo far vedere una città viva, che lavora insieme, propositiva e attiva in ogni ambito. Coinvolgendo Regione e Governo centrale, proveremo a farci sponsorizzare e finanziare una progettualità di rilievo nazionale e internazionale, pensando al turismo e alla valorizzazione delle comunità".

Infine, un momento istituzionale, con il rinnovo e ampliamento della convenzione di gestione del sito Unesco, grazie all’entrata di 4 nuovi soggetti gestori: "L’atto d’intesa fu siglato nel 2007 ed è tuttora vigente – spiega Cioppi –. Visto che alcuni soggetti si sono strutturati, negli anni, ora si ratificherà tutto. A Comune, Regione, Provincia, Soprintendenza, Università e Arcidiocesi si affiancheranno, come gestori, il Ministero della Cultura tramite il Segretariato regionale, Erdis Marche, la Galleria nazionale delle Marche e l’Accademia Raffaello. La cittadinanza è fortemente invitata a partecipare alle celebrazioni, alla fine delle quali redigeremo un documento che sintetizzerà proposte e idee emerse, anche programmando eventi futuri".

Nicola Petricca