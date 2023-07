Urbino Plays Jazz, due anteprime scalderanno i motori il 2 e 8 luglio

In attesa della nona edizione di Urbino Plays Jazz, a Urbino dal 3 al 6 agosto, due anteprime scalderanno i motori i prossimi 2 e 8 luglio a Sant’Angelo in Vado e al Rifugio Corsini di Monte Nerone. "Per questa edizione – commenta Riccardo Conte, direttore artistico del festival – apriremo con due date spin off. Domani alle 21,15 a Sant’Angelo in Vado ci immergeremo nella grande tradizione dello swing americano con Greg and the Five Freshman. In piazza del Papa ci sarà un tributo ai grandi crooners, da Sinatra a Dean Martin, in una versione rivista da Greg, attore dell’omonimo duo assieme a Lillo, ma anche frontman, showman e eccellente musicista".

L’8 luglio, stavolta nel pomeriggio, ci sarà invece la data zero di un nuovo evento, il Monte Nerone Music Fest, al Rifugio Chalet Principe Corsini. "Sarà un festival nel festival – prosegue Conte – con gruppi musicali del territorio, realtà emergenti del panorama nazionale, danza, band storiche, fino ad arrivare al clou con un progetto italo-finlandese, una vera chicca in anteprima, costituita dal pianista cuneese Fabio Giachino e Aki Himanen alla tromba e all’elettronica". La doppia data di anteprima ha, nelle intenzioni degli organizzatori, l’associazione Urbino Jazz Club, il duplice obiettivo di portare la musica jazz anche fuori dalla città ducale e creare la giusta attesa per l’evento agostano, ormai un classico dell’estate urbinate, sfruttando la forza turistica attrattiva del jazz e della musica più in generale. Si accoda nell’esprimere soddisfazione anche Stefano Parri, sindaco di Sant’Angelo in Vado: "Per noi è una collaborazione ormai triennale che ogni anno arricchisce l’offerta turistica. Con Greg ci aspettiamo una bellissima domenica". Chiudono Federico Scaramucci e Fabrizia Lucchetti, gestori del Rifugio Corsini: "Siamo davvero entusiasti di far nascere un inedito format, assieme a Urbino Plays Jazz".

gio. vol.