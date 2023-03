Urbino premia un pesarese Sigillo d’Ateneo a Pagnini

Un pesarese sarà insignito della massima onorificenza riconosciuta dall’Università di Urbino: giovedì 23 marzo, l’autore, poeta e attore Carlo Pagnini riceverà il Sigillo d’Ateneo. A consegnarglielo, in una cerimonia che si terrà alle 11 nella Salone Metaurense della sede della Prefettura di Pesaro e Urbino, in Piazza del Popolo, il magnifico rettore della "Carlo Bo", Giorgio Calcagnini. L’accesso alla cerimonia sarà consentito fino a esaurimento dei posti disponibili.

"L’Ateneo è da sempre attento nel riconoscere chi, nel territorio, sia espressione di valori nei diversi campi della cultura – spiega il rettore –. Pagnini è testimone di una “scienza popolare“ spesso confinata in una letteratura d’occasione e costituisce una delle voci identitarie di una comunità di provincia raccolta attorno alle sue tradizioni. E lo fa ricorrendo all’uso del dialetto come uno strumento per difendere una civiltà dalla perdita continua dei sentimenti e dei valori veri". Testimone di saperi popolari e voce identitaria della comunità “bsares“, come si legge nella nota con cui l’Università di Urbino ha annunciato il conferimento, nel 2021 Pagnini fu anche eletto dai lettori de Il Resto del Carlino "cittadino dell’anno 2020", premio che accolse con gioia. In quell’occasione scherzò sulla propria età, sostenendo che i numerosi voti fossero arrivati "perché ho 93 anni, quindi mi conoscono in tanti", e spiegò di aver cominciato a raccontare cose divertenti per "rasserenare mia madre, rimasta vedova a 42 anni, e perché pensavo fosse meglio anche per me, e così feci".

Oggi che di anni ne ha quasi due in più, rimane comunque attivissimo nel promuovere la cultura e si è molto ben adattato all’evoluzione dei media, visto che è una presenza fissa sui social network, che riempie di contenuti sempre volti alla ricerca di qualità e utilità, senza mai dimenticare il dialetto pesarese, tuttora il suo linguaggio prediletto per raccontare. Pagnini si aggiunge a una lunga lista di illustri nomi che hanno ricevuto il Sigillo d’Ateneo della Carlo Bo, tra cui i Premi Nobel Tawakkul Karman, Carlo Rubbia e Ada E. Yonath, lo scrittore Andrea Camilleri e la senatrice a vita Elena Cattaneo, fino ai più recenti casi di Davide Mazzanti (allenatore della Nazionale femminile di pallavolo), Darco Pellos (prefetto di Ancona) e Massimo Gratteri (magistrato). Dopo il conferimento, terrà una lectio magitralis dal titolo "Trovare le parole: segni e suoni per raccontare le emozioni".

Nicola Petricca