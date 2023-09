Urbino punta sul cibo per attrarre i turisti. Ecco le nuove iniziative

Urbino punta sul cibo per portare nuovi (e più) turisti. Quello della promozione è per certi versi un poker dove l’assessore Roberto Cioppi fa il croupier proponendo diversi segmenti. Da qualche anno parla di un piano di promozione turistica e ieri è stato illustrato un tema centrale, tra i quali di più l’amministrazione crede: il benessere e biologico. Ad introdurlo un video firmato da Mattia Angelini dove le immagini della città ducale sono accompagnate dalla voce di Vittorio Sgarbi.

"Grazie alle menti illuminate dei duchi e delle duchesse nel Rinascimento qui sono arrivati grandi personaggi. Noi vogliamo proseguire su questo filone: un territorio incontaminato che ha visto dagli anni ’70 le prime colture di biologico e il paesaggio è lo stesso dei quadri di Raffaello e Piero della Francesca – dice Cioppi –. Così festeggiamo i 25 anni di Unesco rimarcando che Urbino è anche il luogo del pensiero, come ricorda Sgarbi e ripeteva Carlo Bo. Nei periodi di bassa stagione vogliamo attirare turisti per parlare di sostenibilità, economia circolare e benessere".

Un processo già avviato con collaborazioni straniere ma anche con la stampa specializzata. Tra gli esperti a coordinamento questo percorso c’è Filippo Polidori. "Solo 20 anni fa sembrava strano utilizzare il cibo come leva di incoming. Ora, invece, in alcune città ha superato i musei come attrazione. I ristoranti, i casari e gli artigiani del cibo e del bere sono le moderne botteghe. Dobbiamo parlare al viaggiatore e non al turista perché è mosso dal cuore. Dallo scorso anno la città ha ottenuto un premio dedicato al cibo a Milano mentre, dal 9 all’11 settembre, Urbino ospiterà “Woman in Food“: giornaliste di cucina, ristoratrici, imprenditrici, chef, attrici e influencer per parlare di cibo e futuro. Le Marche non hanno mai ospitato un evento simile. Il 4 ottobre con lo chef Mauro Colagreco parleremo in Francia, a Mentone, di Urbino e biologico". "Qui è nato un modo nuovo di produrre, trasformare e consumare un prodotto. Anche la Regione Marche ci sta seguendo", ha sottolineato il sindaco Maurizio Gambini.

Francesco Pierucci