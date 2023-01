Urbino ricorda Bernasconi, calciatore di Serie A che giocò da noi

Anche Urbino ricorda Gaudenzio Bernasconi, morto l’altroieri a Bergamo all’età di 90 anni. Nato a Ponte San Pietro (Bergamo) ha giocato per 13 stagioni in Serie A (2 nell’Atalanta e 11 con la Sampdoria) collezionando ben 409 presenze (dal 1952 al 1965) nella massima serie del calcio italiano e per 6 volte indossò la maglia della nazionale italiana. Difensore e all’occorrenza centrocampista le cronache dell’epoca lo descrivevano come un combattente e un generoso in campo.

Bernasconi, soprannominato “Orsacchiotto“ non venne mai espulso e tra il ’54 e il ’50 giocò consecutivamente 133 partite. Nel giugno del 1968 l’Urbino che militava nel campionato regionale Marche di Promozione (ai quei tempi non c’era il torneo di Eccellenza) era alla ricerca di un allenatore-giocatore che coprisse i due ruoli. Dopo un’attenta analisi ne trovò le caratteristiche in Gaudenzio Barnasconi e fu così che l’ex blucerchiato indossò la maglia dei ducali.

"Ricordo – racconta Luigi Amaranti, suo compagno di squadra dell’Urbino di allora – che quando ci informarono che Bernasconi sarebbe stato il nostro “mister“ e avrebbe giocato con noi, dato il suo glorioso passato nella massima serie del calcio, lo attendevamo come si può attendere un “Ufo“. Già dal primo incontro dovemmo ricrederci perché mai una persona del suo calibro ci fece sentire a nostro agio, come ci trovassimo di fronte ad un amico di lunga data. Uomo onesto, umile e simpaticissimo. Conoscitore di calcio, seppe “arricchirci“ alquanto annullando le distanze che potevano esserci far noi ed un campione come lui ". Bernasconi fu giocatore e allenatore dell’Urbino nelle stagioni sportive 1968-’69 e 1969-70.

Amedeo Pisciolini