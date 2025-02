“Urbino Rinascimenti“ sosterrà la giunta

Un consiglio comunale con tanti carichi da undici sul tavolo, quello di ieri. Numerose le patate bollenti, alcune attese, altre meno, emerse nella seduta iniziata a metà pomeriggio. L’assise è iniziata con una parentesi pratica: il presidente Lino Mechelli ha annunciato che si impegnerà per convocare la commissione affari istituzionali per decidere in quella sede il nuovo arredo della sala consiliare e "discutere di una revisione del regolamento di svolgimento delle sedute del consiglio, che sicuramente va rivisto alla luce dei cambiamenti dall’ultima consiliatura". Poco dopo, si è registrato l’ingresso del consigliere rappresentante degli studenti, Manuele Uscov, alla prima presenza dopo la sua elezione a presidente dell’assemblea degli studenti di ateneo. Per terza è giunta la patata bollente del momento, la costituzione del nuovo gruppo consiliare “Urbino Rinascimenti“: "Con Silvia Rossi e Gabriele Carobini – ha detto Massimo Guidi, neo capogruppo – confermiamo ancora una volta che il gruppo resta ed è intenzionato a restare nella maggioranza. Restiamo coerenti con l’impegno assunto all’elezione, sostenendo il sindaco, ma porteremo le istanze che ci giungono dagli elettori, e continueremo a esercitare il ruolo nelle commissioni con responsabilità". Poche parole per spiegare l’uscita da Liberi Per Cambiare, che sono suonate, come già fatto capire nei giorni scorsi, come un monito per il sindaco Gambini, una richiesta di essere ascoltati, si dovrà capire in merito a quali argomenti specifici o se l’intenzione del nuovo gruppo è prevalentemente di chiedere un maggior peso nelle decisioni della maggioranza.

Iniziate le interrogazioni, è stata la volta del paventato trasloco di una comunità di minorenni immigrati nel centro abitato di Canavaccio: "Al momento – ha detto Gambini – c’è solo una intenzione di acquisto dell’immobile, ma nessuna pratica per autorizzare lo spostamento ci è giunta. Non so chi si sia reso promotore della raccolta firme, ma personalmente credo che non sia idoneo il luogo perché non è una unità immobiliare indipendente e ben circoscritta".

Varie poi le altre interrogazioni, dopo le quali si è discusso della situazione dell’università di Urbino, in merito all’insediamento dell’università telematica Link a Fano, approvato dalla Regione. È emerso un corale disappunto, ed anche la volontà di convocare ad un prossimo consiglio i vertici di Uniurb. Nel corso del dibattito, il sindaco ha ricordato che oggi il tribunale si esprimerà sul ricorso contro il terzo mandato. Lapidario Gambini sulla questione: "Se viene accolto, sono sereno e pronto a tornare a casa, e si andrà a votare".

