"Urbino ritrovi l’anima della città-campus"

Il futuro delle Università va di pari passo con quello di Urbino. L’una non può esistere senza l’altra. E se un Ateneo può reinventarsi telematico una città non può di certo smaterializzarsi. E allora?

"Bisogna ripristinare l’anima di città campus che ha sempre caratterizza Urbino", questo secondo Egidio Cecchini della Confcommercio che abbiamo incontrato.

Da cosa nasce questo ragionamento?

"Sicuramente anche dal dibattito aperto dalla associazione Urbino Capoluogo che ha messo molto opportunamente a fuoco una questione, ovvero la concorrenza sempre più “fastidiosa“ delle università telematiche-cruciale per il futuro del nostro Ateneo e della città. Sarebbe però un grave errore, per l’Università, pensare di rispondere a questa sfida sviluppando a sua volta corsi on-line, cioè replicando quasi certamente in modo meno efficace e attrattivo le stesse identiche proposte già presenti in modo amplissimo sul mercato. Inoltre il puntare con forza sullo sviluppo dell’Università telematica ridimensionerebbe per forza di cose il numero di studenti frequentanti, con conseguenze economiche e sociali devastanti impensabili e assolutamente inaccettabili che comprometterebbero irreparabilmente il futuro della città".

E allora lei cosa propone?

"Soltanto occupandosi di sviluppare, qualificare e rendere sempre più riconoscibile l’identità e l’irripetibile unicità nel panorama accademico italiano dell’Università di Urbino, quella di essere città campus, che si potrà costruire su basi solide il suo futuro. In questo senso l’internazionalizzazione, che parte già da numeri significativi nel nostro Ateneo, è un progetto a cui dedicare grande attenzione ed energie. Ma questo da solo non basta se nello stesso tempo l’idea di città campus non diventerà un fatto sempre più tangibile e riscontrabile nella realtà".

Ovvero?

"Che sarà indispensabile costruire un grande impegno unitario di tutto il sistema città di Urbino per riempire di contenuti concreti l’idea della città campus. E questo rendendo il contesto di Urbino più qualificato e innovativo sia nei servizi culturali, che in quelli legati al divertimento e al tempo libero, che in quelli commerciali stessi, generando così una dimensione ed un contesto sempre più aperto, frizzante e di grande respiro. Se poi vogliamo pensare al futuro complessivo di Urbino credo che non si possa non riconoscere che il comparto dell’affitto e della compravendita immobiliare legato alla presenza studentesca è un settore che possiamo definire “maturo“ dal punto di vista economico, in cui da tempo l’offerta sia di alloggi da affittare che da vendere supera la domanda. Con tutte le ovvie conseguenze del caso. Per mantenere e accrescere la prosperità economica della città sarà necessario permettere che una quota di quegli immobili venga convertito in attività legate al turismo, alla ristorazione, alla tipicità, che sono i settori cui è legato prioritariamente un futuro sviluppo economico sostenibile per Urbino. In tutto questo il fatto tempo è decisivo".

Questo è legato anche al fatto che UniUrb se dovesse diventare telematica, anche in solo parte, gli studenti non verrebbero più ad Urbino...

"E’ necessario che tutti comprendano l’urgenza indifferibile di mettere in campo azioni e progettualità che da subito vadano nella giusta direzione, abbandonando perciò completamente ipotesi come quella dell’università telematiche che non portano da nessuna parte".

Francesco Pierucci