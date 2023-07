Urbino, sempre meno residenti Londei: "Puntare sulla detassazione"

Urbino si spopola. Anzi, è l’intero Montefeltro che si desertifica. Giorgio Londei (foto) e Ferruccio Giovanetti, presidente e vicepresidente vicario di Urbino capoluogo, commentano: "Ma c’è un segnale che fa ben sperare per un’inversione di tendenza. Una proposta di legge intende introdurre una tassazione agevolata nei confronti di chiunque trasferisca la propria residenza nei comuni periferici delle aree interne".

"Finalmente la Camera – spiegano gli esponenti di Urbino capoluogo a cui si è associato il consigliere Cangini – ha approva una norma per provare a fermare la desertificazione delle aree interne e ora il testo passerà al vaglio del Senato. Questa è una storica battaglia della nostra associazione, per il territorio del Montefeltro, che perde più abitanti rispetto alla media regionale e nazionale: si pensi che il comune di Urbino, stando a un rilevamento di questi giorni, è sceso a circa 13.720 residenti. Sappiamo bene che per invertire la tendenza e recuperarne non sia sufficiente la leva fiscale e che questa debba essere accompagnata da una sanità presente ed efficiente, nonché da una viabilità diversa e da un sistema scolastico più inclusivo. Tuttavia, ci auguriamo comunque che il provvedimento entri in vigore al più presto, per ridare speranza e fiducia a un territorio interno che ormai - inutile nasconderlo - è in agonia".

Tale provvedimento mira a fornire un aiuto vero e tangibile nel contrasto al progressivo spopolamento dei vari entroterra d’Italia.

n.p.