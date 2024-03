Urbino si inchina alle ’coppie d’oro’. Partono i festeggiamenti

Dopo quattro anni di sospensione a causa del covid, Urbino torna a celebrare le proprie "Coppie d’oro", cioè quelle residenti nel territorio che hanno raggiunto il cinquantesimo anniversario di matrimonio, tramite un doppio evento in programma domani e domenica 24 marzo. L’ultima volta era stata l’1 giugno 2019, con una festa abbinata a quella del santo patrono della città: in quell’occasione furono 64 le coppie omaggiate per le proprie Nozze d’oro. Poi arrivò la pandemia, che avrebbe costretto a rinunciare all’occasione dal 2020 al 2023, ed è per questo che l’amministrazione comunale, nel ripristinare l’appuntamento, ha scelto di recuperare anche le celebrazioni di chi sarebbe dovuto essere omaggiato durante il periodo di sospensione, dividendo l’iniziativa in due giorni. La prima parte, in programma domani, sarà dedicata agli anniversari dei 50 anni di matrimonio occorsi tra il 2020 e il 2022, con un programma che ricalcherà quello visto nelle precedenti edizioni: alle 10 ci sarà la celebrazione di una messa nella chiesa di San Francesco, seguita dallo spostamento a Teatro Sanzio, dove il sindaco Maurizio Gambini, alle 11, consegnerà gli attestati ai festeggiati, e poi, nel foyer della struttura, ci sarà un rinfresco offerto ai presenti, alle 12.30. Stesso schema anche per la domenica, ma con orari diversi: la messa si celebrerà alle 9, sempre nella chiesa di San Francesco, poi ci sarà lo spostamento a teatro per la consegna degli attestati, in programma alle 10, e per il successivo rinfresco nel foyer, previsto alle 11.30. Per l’occasione, le coppie ospiti del Comune potranno posteggiare gratuitamente nel parcheggio di Santa Lucia.

n. p.