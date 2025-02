Urbino si prepara a celebrare il pittore Cantarini

Simone Cantarini, il Pesarese: un artista di primo piano tra i pittori del Seicento. È questo uno degli obiettivi che si prefigge la mostra che il 22 maggio aprirà a Palazzo Ducale dedicata proprio al maestro pesarese che spera di bissare il successo ottenuto nel 2024 con l’evento dedicato a Federico Barocci. Curata dal direttore Luigi Gallo assieme alla professoressa Anna Maria Ambrosini Massari e al funzionario Yuri Primarosa, la mostra esporrà ben cinquantaquattro dipinti, testimoniando l’estro pienamente moderno del giovane pittore.

Prima esposizione del suo genere a Urbino, città che il giovane Cantarini probabilmente frequentò, l’iniziativa è anche l’occasione per celebrare l’ingresso, nelle collezioni di Palazzo Ducale, delle opere del Pesarese che, dopo il deposito della collezione della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e le due grandi pale arrivate dalla Pinacoteca di Brera con il progetto 100 opere tornano a casa, presto si arricchirà di un ulteriore nucleo di opere in deposito comprendente anche cinque dipinti del Cantarini.

Simone nasce a Pesaro nel 1612, anno in cui muore Federico Barocci; classico e naturale allo stesso tempo, seppe elaborare la lezione baroccesca, quella cromatica veneta con le eleganze di Guido Reni e la verità caravaggesca. Fu un pittore inquieto e geniale, sublime disegnatore, raffinato acquafortista con guizzi di poeta. Sono poche le date che aiutano a fissare tappe, relazioni, incontri e opere di Cantarini, ma certamente nel 1637 era già alla scuola di Guido Reni quando, dopo una correzione del maestro a un suo dipinto, reagì rabbiosamente e, girato il quadro verso il muro, se ne andò voltando per sempre le spalle a Guido. Superbo, altero, ma anche coraggioso e libero, quasi a rischio della carriera, in quella fase non ebbe pochi ostacoli e solo oggi ne vede pienamente riconosciuta la grandezza.

Nel 1639 lo ritroviamo al matrimonio della sorella a Pesaro, dove peraltro gli studi hanno dimostrato che si recava spesso e dove aveva una solida base di lavoro. Poi, un soggiorno a Roma e un ritorno a Bologna, dove seppe avviare un fortunatissimo atelier, che rispondeva alle esigenze più avanzate del collezionismo. L’ultimo tragico capitolo della vita e della carriera è in linea col suo carattere sprezzante e orgoglioso, tanto da giungere alla corte del Duca di Mantova per farne il ritratto, ma fallire l’impresa riuscendo a rendersi odioso a tutti e morendo poco dopo in circostanze oscure e sospette nel convento di Sant’Eufemia a Verona.

gio. vol.