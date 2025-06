Urbino Teatro Urbano, la città è palcoscenico

Urbino torna ad essere il palcoscenico di Utu-Urbino Teatro Urbano, il festival di spettacoli, eventi e corsi di alta formazione (teatro e non solo), giunto all’ottava edizione, che si terrà dai prossimi 30 giugno al 5 luglio.

"Quest’edizione si preannuncia piena di novità -annuncia Michele Pagliaroni, direttore artistico-, segno di un progetto che cresce con la voglia di sperimentare. Nuovi spazi tra cui la Piazzetta del Carmine, la Fortezza Albornoz e lo splendido cortile della Biblioteca di San Girolamo che ospiterà per la prima volta un evento dal vivo. Merito soprattutto delle idee e delle energie degli studenti del Ctu (Centro Teatrale Universitario Cesare Questa) e dei numerosi partner che ogni anno collaborano per portare a Urbino una proposta di qualità, attenta ai gusti di pubblici diversi". "L’Amministrazione comunale di Urbino – commenta l’assessore alla Cultura, Lara Ottaviani – sostiene con convinzione il progetto fin dalla sua prima edizione. Il Teatro Urbano ha saputo evolversi, crescere e combinare al meglio formazione e spettacolo. La città offre spazi affascinanti, che sembrano avere una vocazione naturale per accogliere artisti e pubblico. Urbino, con le sue bellezze architettoniche e il suo paesaggio, è l’ingrediente "segreto" che amalgama il tutto e rende magico il Festival".

Si parte il 30 giugno alle 21:15 in Piazza Duca Federico per "Moby dick", con Roberto Mercadini, che legge dall’opera di Melville. Il 1 luglio alle 21.15 il centro storico si anima con "Urban suite", performance itinerante di Club Alieno, una compagnia integrata di danza, musica e performance con artisti con e senza disabilità. Sarà in Piazza Duca Federico il 2 luglio alle ore 21:15 lo spettacolo "Molière suite" di e con Francesca Gabucci e Stefania Medri, mentre il 3 luglio alle 21.15 "Tecniche di lavoro di gruppo" appunti per uno schiuma party di Pietro Cerchiello è un programma alla Fortezza Albornoz. Alle ore 23:00, sempre in Fortezza, il concerto dei Pinakotek che presentano il loro ultimo ep Komorebi, una parola giapponese che rappresenta la luce che filtra tra le foglie degli alberi. Il Ctu torna a lavorare sul teatro plautino portando in scena "Casinaria" il 4 luglio alle ore 21:15 nel Cortile della Biblioteca di San Girolamo, mentre nella Piazzetta del Carmine salirà sul palco Luca Franceschi con lo spettacolo "Essere o non essere" il 5 luglio alle ore 21:15. Durante il festival Ca’ Romanino ospiterà la residenza di scrittura di "Non un testamento", un progetto (con i partecipanti che partecipano a corsi intensivi di scrittura) di Marco Corsucci e Giacomo Lilliù. Torna anche la sesta edizione del corso "Fai il tuo teatro!" per 12 collettivi selezionati in tutta Italia. I partecipanti possono scegliere tra 3 diversi percorsi tenuti da professionisti del settore culturale ed entrare in contatto con esperienze affini del panorama culturale nazionale, tracciando connessioni e scambi.

Andrea Angelini