"Urbino trainante nel turismo". I Torricini vanno in vetrina alla Bit

"Siamo arrivati alla Bit, quest’anno, da capoluogo di Provincia e la cosa ci ha dato tanta soddisfazione". A dirlo è l’assessore al turismo della città di Urbino, Roberto Cioppi di ritorno martedì dalla Borsa italiana del turismo di Milano. Soddisfatto dei numeri, perché Urbino traina la regione, e delle novità. "Questa cosa ci ha dato tanta energia che abbiamo trovato anche nella fiera, siamo stati ospiti nello stand della Regione Marche".

A Milano ha preso forma anche quella nuova promozione che Cioppi da diverse stagioni informa di stare costruendo per poi lanciarla: coniugare il turismo con il biologico sotto il denominatore del benessere. Ma cosa vuol dire? "La nuova promozione Urbino è sempre più articolata, non solo patrimonio storico culturale ma anche un territorio da vivere per il suo patrimonio immateriale e la qualità della vita. Tutto questo lo abbiamo definito come ‘Ben’essere’. Così abbiamo lanciato la città e tutto il territorio delle aree interne; infatti la più alta concentrazione di colture di biologico è da noi e questo significa un territorio incontaminato ed economia sostenibile. Da qui la presentazione del nostro nuovo slogan: ‘Bionascimento’. L’obiettivo è proporci come città e territorio unico nel suo genere, fatto di patrimonio culturale riconosciuto Unesco, città sostenibile e attenta all’ambiente, attrattiva per i turisti e per viverci - prosegue -. ‘Bionascimento’ si ispira al Rinascimento". I dati: "A livello attrazione Urbino è trainante per la Regione Marche che ha registrato un +10% rispetto l’anno precedente. Gli stranieri arrivano soprattutto in bassa stagione così che possiamo avere un turismo lungo e che favorisce l‘economia. A breve arriveranno i dati divisi provincia per provincia".

Tra meno di due mesi è Pasqua, notoriamente un buon periodo per le città d’arte. A Urbino? "Le prenotazioni sono tante e il mercato si è mosso da inizio mese. Sono sicuro che sarà un periodo ottimo per l’accoglienza. Il primo marzo Urbino ospiterà un evento internazionale con Destinazione Italia e il patrocinio di Regione Marche e Comune di Urbino. A Collegio Raffaello e Teatro Sanzio si parlerà di turismo secondo i temi portati avanti dall’Europa. Per il turismo de-stagionalizzato, inoltre per rimanere in tema, il vice sindaco Marianna Vetri ha programmato una serie di eventi sportivi di livello nazionale che aiuteranno le presenze in città".

Francesco Pierucci