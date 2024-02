Urbino: tre rigori, uno solo a segno. Ma alla fine manda ko il K Sport

GALLO

1

URBINO

2

K-SPORT GALLO: Elezaj, Notariale, Baruffi, Del Pivo, Nobili, Paoli, Magnanelli (1’ st Vegliò), Dominici E., Bardeggia, Peluso (26’ st Peroni), Torelli. All. Lilli

URBINO: Petrucci, Nisi, Tamagnini, Boccioletti (12’ st Pierpaoli), Bellucci (27’ st Rivi), Magnani, Cusimano, Giunchetti, Galante, Sartori, Montesi. All. Ceccarini

Arbitro: Colazzo di Casarano

Reti: 4’ st Torelli, 32’ st rig. Sartori, 49’ st Galante

Note – Spettatori 700 circa; ammoniti Magnanelli, Magnani, Nobili, Del Pivo, mister Ceccarini; 30’ st espulso Nobili per fallo da ultimo uomo; 33’ st espulso Rastelletti dalla panchina; Angoli: 6-4; rec:: 2’+5’

Bella partita quella andata in scena allo Spadoni, dove le due squadre hanno regalato buone trame di fronte a settecento persone. La prima occasione è di marca ospite con Galante che raccoglie una triangolazione di Montesi e Sartori e batte in porta ma troppo debolmente. Qualche minuto dopo ancora Urbino con Bellucci che sotto porta non riesce a concludere su un’indecisone di Elezaj su punizione calciata da Giunchetti. Al 15’ grande occasione per il Montecchio Gallo con Torelli che, imbeccato da Peluso, si aggiusta il tiro in area ma conclude alto. Ancora locali pericolosi quando Peluso sottrae il pallone a Cusimano al limite dell’area e serve Bardeggia ma la sua rasoiata col mancino non trova fortuna. Più tardi Bardeggia in area sfrutta un maldestro disimpegno difensivo ducale e ad anticipa Petrucci che lo stende in area ma il direttore di gara lascia correre. A cinque minuti dal termine ci riprova ancora Torelli ma Petrucci blocca centralmente. Ghiotta occasione ancora per il Montecchio Gallo con Bardeggia che servito da Peluso scappa a Magnani e col mancino calcia in porta, ma la conclusione viene deviata in corner.

La seconda frazione comincia in discesa per i locali: Torelli da corner di Eugenio Dominici insacca per l’1-0. Al quarto d’ora diagonale con il mancino di Sartori con Montesi che sul secondo palo arriva tardi e la palla sfila. Al 22’ primo episodio focale della gara quando da corner urbinate Nobili colpisce il pallone con la mano ma dal dischetto Sartori si fa respingere il tiro da Elezaj. Alla mezz’ora l’episodio che cambia l’incontro, quando l’arbitro assegna il secondo rigore all’Urbino ed espelle Nobili per un contatto con Rivi: i locali protestano ritenendo che sia stato Nobili a subire fallo. Comunque stavolta Sartori trasforma. Dopo cinque minuti il Montecchio Gallo si scuote con Bardeggia che viene steso in area ma Colazzo lascia correre.

Al 41’ altro rigore per l’Urbino per atterramento di Elezaj su Galante e anche questa volta Sartori fallisce la conclusione incrociandola fuori. All’ultimo respiro arriva un insperato gol vittoria dei gialloblu con Galante che lasciato solo in area batte di testa su cross di Nisi, spedendo la palla in rete con l’aiuto del palo per il tripudio del pubblico dell’Urbino.