Urbino, un capolavoro. Tre reti all’Urbania

Urbino 3 Urbania 0 (4-3-1-2): Porcellini; Nisi, Boccioletti (40’ st Mea), Morelli, Giovane; Bellucci, Cusimano, Zancocchia (39’ st Palazzi); Bardeggia (45’ st Serges); Sergiacomo (20’ st Arcangeli), Montesi (18’ st Galante). All. Mariani

URBANIA (4-3-1-2): Nannetti; Sema (1’ st Scarcella), Antoniucci, Dal Campare, Cannoni (29’ st Monachesi); Paoli, Lani (29’ st Bicchiarelli), Carnesecchi; Diene (1’ st Rivi); Sarli (39’ st Franca) Nunez. All. Lilli

Arbitro: Malascorta di Jesi

Reti: 15’ pt (rig) e 20’ pt Bardeggia, 35’ st Bellucci

Note: spettatori 700 con buona rappresentanza ospite

Netto successo dell’Urbino nel derby che vale una stagione e un posto nei playoff. Si parte con un minuto di raccoglimento per il compianto Don Romano. Urbino senza Tamagnini, Pierpaoli e Dalla Bona con i rientri di Giovane e Galante. Urbania che rinuncia a Rivi e si presenta con Nunez e Diene in avanti. Parte bene l’Urbania che al 9’ da schema su punizione manda Sarli al tiro ma Porcellini è attento e respinge. Passa un minuto e dalla sinistra Diene calcia ma la palla debole termina a lato. L’Urbania da qui esce di scena ed entra in gioco prepotentemente l’Urbino. Al 14’ azione di Bardeggia che controlla ed entra in area steso al momento della conclusione. Malascorta assegna il rigore che lo stesso Bardeggia trasforma con freddezza. Ancora Urbino in avanti e Boccioletti calcia dal limite di destro con palla che sfiora l’incrocio. Al 20’ l’Urbino raddoppia con Bardeggia che servito da Montesi entra in area da sinistra e incrocia sul palo lontano. Apoteosi gialloblù sugli spalti. Ancora Urbino al 28’ con Bellucci che sfiora il palo di testa e al 40’ con Cusimano che calcia forte ma fuori. Ripresa che inizia come era finito il primo tempo.

Urbino in controllo totale: Bellucci serve Montesi che calcia male. Si vede l’Urbania al 63’ con Scarcella che dopo azione prolungata calcia alto. L’Urbino controlla e riparte, l’Urbania crea solo traversoni con Porcellini bravo nelle uscite alte. A dieci dal termine si chiude la contesa con Cusimano che accarezza la palla per Bellucci che svetta e la mette all’incrocio.