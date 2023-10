"Urbino, una città cardioprotetta"

Il locale comitato di Croce Rossa vuole rendere Urbino "città cardioprotetta", per aumentare le possibilità di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco sul territorio. Con la legge 1162021, lo Stato ha deciso che "in assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso di abilitazione".

Tuttavia, per un servizio efficace e capillare serviranno più Dae sempre a disposizione, in luoghi chiave, e persone formate all’uso. "Magari non arriveremo al numero che serve per il titolo di città cardioprotetta, ma intanto cominciamo, anche con la formazione, e alla fine vorremmo sviluppare un’app che permetta di individuare le posizioni dei salvavita – spiega la referente, Barbara Arduini –. Innanzitutto, ho verificato dove ce ne fossero già di sempre accessibili, per esempio a Pieve di Cagna, o da portare all’esterno, come alcuni campi sportivi. A Urbino, ce n’è uno al bar Basili, che il Legato Albani ci ha autorizzato a spostare lungo il cortile di Palazzo Nuovo, mentre l’Università ne ha almeno quattro e li segnalerà. Ho poi individuato punti e avviato dialoghi per coprire le zone abitate, come Gadana, Castel Cavallino, Schieti, Torre, Montesoffio, Sasso, Trasanni e Pantiere. A Mazzaferro sono stati raccolti i soldi per comprarne uno, a Canavaccio la ditta Imar Srl si è resa disponibile all’acquisto. Saranno coperti anche i centri commerciali, grazie ai Dae delle palestre Gymnasium e Reactive, e la nostra sede di via Sp9 Feltresca".

Un moderno salvavita è composto da defibrillatore e teca. Il costo del "pacchetto" è di 2.000 euro circa. "La teca è allarmata e riscaldata, perché le batterie non possono scendere sotto ai 5 gradi, e va collegata all’elettricità – prosegue Arduini –. I nuovi Dae saranno anche predisposti per l’installazione di un modem di collegamento alla centrale NUE 112 di Ancona, che segnalerà malfunzionamenti, piastre e batterie scariche. Per comprarli, stiamo cercando fondi da privati e aziende disponibili. Abbiamo pure lanciato una raccolta su GoFundMe: https:gofund.mebe6313a1. Anche se semplici da usare, senza persone capaci di maneggiarli, i defibrillatori non sarebbero utili . Perciò, man mano che li installeremo, organizzeremo giornate di formazione, magari anche in corrispondenza delle inaugurazioni".

Il progetto è patrocinato dal Comune e a relazionarsi con la Cri è l’assessore Elisabetta Foschi, che spiega: "C’erano varie proposte per rendere Urbino città cardioprotetta, ma era importante che a farlo fossero loro, per coinvolgere di più i cittadini. Il primo passo è stata la presentazione, durante Biosalus, dell’iniziativa e dei corsi di formazione. C’era poi il problema di portare all’esterno i Dae già installati e non sempre accessibili, rendendoli a norma, ma Barbara si è proposta di revisionare lo stato di fatto, oltre che di attivarsi per l’acquisto degli altri dispositivi necessari. Ho apprezzato molto e la la città patrocina con entusiasmo l’iniziativa".

Nicola Petricca