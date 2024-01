Urbino virtuosa nelle spese postali

Urbino è il secondo capoluogo di Provincia a cui siano costate meno le spese postali, in Italia, nel 2022. A rivelarlo è un report realizzato per l’agenzia stampa Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta amministrativa della Repubblica italiana, che, nell’ambito del progetto “Pitagora“, ha stilato una classifica dei costi sostenuti dai capoluoghi per mantenere i propri uffici e le proprie strutture, con tanto di assegnazione di rating (una valutazione) a ciascuno di essi.

Per Urbino, nel 2022, la spesa è stata di 5.000 euro. Meglio ha fatto solo Isernia, in Molise, con 2.500 euro: sono gli unici due casi con costi inferiori ai 10mila euro. Chiaramente, sulle spese influiscono anche fattori come le dimensioni o il numero di residenti della città, ecco perciò che, per dare un giudizio definitivo, il Centro ricerche ha preso in esame tutti i dati finanziari degli enti in questione, individuando potenziali sprechi tramite algoritmi di ricerca. Dopo tale analisi, Urbino e Isernia hanno entrambe ricevuto un rating "AAA" sia per la spesa, sia per la prestazione in generale: si tratta della miglior classificazione possibile, basata solo su dati contabili oggettivi, scevri da qualsiasi valutazione discrezionale, che è stata assegnata a 29 Comuni in totale. Tra gli altri capoluoghi delle Marche, Pesaro e Ascoli Piceno hanno ricevuto un rating AA (86mila e 72mila euro spesi), Fermo un’A (69mila euro), Macerata e Ancona una B (266mila e 604mila euro). La città con più costi d’Italia è stata Milano, con 18 milioni spesi (cinque più di Roma) e rating C.

n. p.