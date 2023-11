’Urbinoir’, quando il crimine è ambientale

Torna Urbinoir. Il festival di cultura noir del dipartimento di scienze della comunicazione e studi umanistici e internazionali dell’Università di Urbino nato nel 2008. L’ambiente è il tema scelto per la rassegna che sarà inaugurata mercoledì 22 novembre con il titolo ‘Econoir: una scena del crimine globale’ e che proseguirà fino a venerdì 24. In presenza oppure online sarà possibile assistere a presentazioni, conferenze e proiezioni.

Il festival si aprirà alle 14 del 22 novembre nell’aula magna di lingue a Collegio Raffaello in piazza della Repubblica con i saluti della professoressa Elena Viganò, prorettrice alla sostenibilità. Poi tanti ospiti fino alla cena, anche questa a tema, a ‘La Cucina di Taty’, per raggiungere poi il cinema Nuova Luce. Qui sarà proiettato (ingresso libero e non seguibile on line) il film ‘Dark Waters’ di Todd Haynes.

"Il cambiamento climatico è il grande tema - sottolinea la professoressa Alessandra Calanchi, anima della rassegna -. Abbiamo deciso di ragionare su questo ‘crimine’ globale e quindi investigando sui responsabili e sulle situazioni di emergenza che ci troviamo ad affrontare. Analizzeremo anche come scrittori, autori e produttori seguono tutto questo".

Il giorno seguente si parte alle 9. Infatti il 23 novembre sarà dedicato a Calvino, nel centenario della nascita si analizzerà l’aspetto noir dell’autore. Gian Italo Bischi per questo parlerà dell’aspetto del thriller ecologico, mentre Ivana Rigo metterà in analisi la figura di Calvino e i tarocchi. Alle 10 Alberto Fraccacreta sviscererà ‘L’avventura di un automobilista’ e Giovanni Darconza con Bischi presenteranno il loro lavoro dal titolo ‘Italo Calvino e la limpidezza della complessità e conservazione sul volume". Alla sessione parteciperà Salvatore Ritrovato. Alle 11 i ragazzi del liceo linguistico Raffaello leggeranno ‘Le città invisibili’ mentre poi si analizzeranno le donne del noir. Ultimo appuntamento mattutino sarà con Angela Calia con una lezione sui delitti ambientali. Nel pomeriggio Palazzo Ducale con Tiziano Mancini e Marco Monari porteranno i partecipanti tra arte e tarocchi per poi proseguire con le conferenze nel giardino d’inverno della Galleria Nazionale delle Marche. "Il filo conduttore - prosegue calanchi - è un’opera di Calvino, ‘Il castello dei destini incrociati’. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero". Venerdì mattina, prima della chiusura, si parlerà di difesa ambientale, eco mafie e grandi tragedie che hanno visto la natura, e la popolazione, essere colpite. Il programma completo su urbinoir.uniurb.it.

Francesco Pierucci