’Urbio’, le produzioni locali sotto i riflettori. Onore a sua maestà la crescia sfogliata

Sarà la crescia sfogliata la principessa della prima edizione di Urbio, il nuovo evento dedicato alle produzioni locali, biologiche e non solo, e del benessere, voluto dal Comune per il 4-5 ottobre. La scorsa settimana, gli amministratori e i partner già confermati hanno svelato i contenuti dell’iniziativa, a cui si assocerà la 4a edizione della Raffaello Gravel, targata Cicloducale.

L’abbiamo pensata come un percorso – spiega l’assessore agli Eventi, Lara Ottaviani –. Si snoderà da piazza delle Erbe, attraverso piazza della Repubblica e corso Garibaldi, con espositori del biologico e del florovivaismo in collaborazione con Distretto bio terre marchigiane, fino alla Data, dove troveranno spazio artigianato, degustazione di vini e stimoli arrivati dall’Associazione italiana sommelier Montefeltro.

Ci sarà anche un dj set d’accompagnamento, che alla sera potrà diventare una festa.

Diversi i partner accreditati: Università di Urbino, Camera di commercio, Pro loco, Radio Urca, Confcommercio, Clivo fiorito, Cicloducale e Il Resto del Carlino, come media partner. Il lotto dovrebbe però allargarsi. "Le attività produttive saranno il fulcro di Urbio – dice l’assessore Francesca Fedeli –. Dedicheremo anche uno spazio alla De.co. (Denominazione comunale d’origine) che finalmente avrà la crescia sfogliata e che sarà un punto di partenza per farla conoscere in tutta Italia e oltre, così porremo l’attenzione sulle imprese e sugli artigiani che la preparano e vendono.

Il Clivo fiorito, da anni organizzatore della sagra di Castelcavallino, la servirà agli avventori.

Per l’assessore al Turismo, Francesco Guazzolini, Urbio "sarà un’occasione per mostrare l’anima dinamica e visionaria della città e per tutelare la crescita sfogliata.

Sarà anche un importante evento d’attrazione turistica: sto già lavorando, insieme ai colleghi, ad altre iniziative per il 2026".

Infine, l’assessore Gian Franco Fedrigucci (Eventi sportivi), spiega lo spostamento della Raffaello Gravel: "Si è creta una sinergia d’intenti che è un valore aggiunto. Con la Gravel porteremo la filosofia della qualità della vita attraverso una visita del territorio con una pedalata ecologica, su due percorsi, soprattutto sterrati, da quest’anno inseriti in un circuito nazionale. Sabato avremo anche un talk sulla nutrizione".

Consulente e ideatore dell’evento, insieme al Comune, è Filippo Polidori: "Mi sono sempre chiesto perché la crescia, oltre a essere nelle cucine di tutti gli urbinati, non fosse mai stata sviluppata come un progetto che fosse una leva di comunicazione, come fatto con la piadina romagnola. Urbio nasce dalla voglia di renderla un prodotto gastronomico".

Diversi i partner presenti: dal Distretto bio, con Sara Tomassini che ha annunciato la Sicilia come regione ospite in piazza delle Erbe, ad Ais Montefeltro, che creerà un banco d’assaggio interattivo con vari percorsi vinicoli e un concorso dedicato alla crescia sfogliata gourmet, ha detto Raffaele Papi, dal Clivo fiorito con Anteo Valbonesi alla Cicloducale, la cui presidente, Francesca Brancati, ha annunciato una "social ride" a precedere la Gravel.

A fornire le cresce al Clivo fiorito saranno La Baciocca e Il Panaro.

"Se siamo arrivati al riconoscimento De. co., dobbiamo ringraziare i produttori – ha concluso il sindaco, Maurizio Gambini –. Urbio si sposa sposa col progetto che abbiamo per Urbino e il territorio, un nuovo rinascimento della nostra cultura del benessere.

L’evento si sostituisce a Biosalus che però non è finito, ma solo rinviato di un anno. In futuro speriamo di creare un "ottobre del benessere"".