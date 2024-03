Urla insulti ai negozianti. Prese di mira le donne. Ricoverato in psichiatria

Ha iniziato ad urlare davanti ai negozi del centro storico, prendendosela in particolare contro le donne che le rincorreva e insultava. Paura ieri mattina tra il Corso e il centro storico dove un 30enne di Pesaro, con evidenti problemi psichici, ha continuato ad inveire senza tregua contro chiunque gli passasse davanti. Per questo, è stato necessario far intervenire la forza pubblica per contenere l’uomo e farlo curare. Ed è quello che è accaduto. Una pattuglia della polizia municipale ha cercato di parlare con l’uomo per fermare gli insulti ma visto che era impossibile è stata chiamata un’ambulanza del 118 per procedere col ricovero ospedaliero. Ma anche questo non è apparso per niente facile. All’arrivo della dottoressa del 118, l’uomo ha ripreso il suo repertorio malgrado i tentativi di calmarlo. Per questo, il 30enne è stato caricato nell’ambulanza e portato in ospedale per valutarne le capacità psichiatriche. Secondo quanto si è appreso, l’uomo è stato ritenuto pericoloso per gli altri e per sé e ricoverato in psichiatria.

Per molti commercianti del centro e per le loro clienti, la mattinata è stata segnata proprio dall’incursione del 30enne che ha preso di mira per diversi minuti tutti coloro che intravvedeva lungo la sua strada. L’intervento della pattuglia della polizia locale ha permesso di fermare l’escalation di insulti.