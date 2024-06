Urne aperte, la città è pronta al voto

Dopo la lunga campagna elettorale iniziata a fine febbraio si è arrivati ai due giorni decisivi. I cittadini sceglieranno il sindaco della città tra i candidati: Maurizio Gambini che nella coalizione Città concreta contempla le liste Liberi per cambiare, Centro destra per Gambini e il Movimento Urbino città ideale. Federico Scaramucci a capo della coalizione La città che verrà con le liste Urbino bene comune, Partito democratico, Urbino città d’Europa, Urbino Rinasce; Sinistra per Urbino, Alleanza Verdi sinistra e Movimento 5 stelle. Terza candidata è Maria Francesca Crespini con la lista Futura.

Si voterà oggi e domani: dalle 15 alle 23 odierne e dalle 7 alle 23 di domani, ovvero domenica. Lo spoglio, per le amministrative inizierà lunedì alle ore 15. Per rendere più agevoli le operazioni di voto i varchi di ingresso al centro storico saranno aperti per tutti.

Come si vota per il rinnovo del Consiglio comunale?

Un candidato a sindaco può essere collegato a più liste della sua coalizione e non solo. Questo perché è ammesso il voto disgiunto, quindi si può esprimere parere favorevole per il candidato primo cittadino a capo di una colazione o lista e la preferenza per i consiglieri può essere di diversa appartenenza. In caso di scelta multipla per i candidati a consiglieri sarà obbligatorio, per la validità del voto, rispettare la norma del sesso diverso. Ovvero un uomo e una donna.

I seggi. I luoghi deputati al voto nel territorio comunale di Urbino sono 20, compreso quello dell’ospedale Santa Maria della Misericordia. Tre seggi sono in piazza della Repubblica a Collegio Raffaello così come il seggio numero 14; cinque invece quelli al palazzetto dello sport di via dell’Annunziata. Il seggio numero 9 è collocato in viale del Progresso all’ex Casello di Schieti, il numero 10 è alla scuola materna di via Mari a Castel Cavallino e l’11 a Pallino nella ex scuola elementare. Il seggio numero 12 è allestito alla scuola elementare di Trasanni, il 13 al Pala Gadana di via Monte degli ebrei, il 15 è alla Torre nella ex sede delle scuole mentre il numero 16 nella sala civica di via Marconi. Il seggio elettorale 17 è al Palaferro di via Grandi, il 18 a Montesoffio nella ex scuola elementare, il 19 alle scuole di Pieve di Cagna mentre il 20 è all’ospedale in via Commandino. Negli stessi orari e seggi si voterà non solo per le amministrative ma anche per le europee. Gli uffici elettorali del Comune di Urbino saranno aperti oggi e domani per richiedere duplicati della scheda elettorale e altra documentazione pertinente. Le aperture seguiranno gli orari delle 9 - 23 oggi e 7 - 23 domani. Per informazioni sarà possibile contattare i numeri 0722 309 358 o il 333 757 7305.

Francesco Pierucci