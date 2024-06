Urne aperte sabato e domenica. Ecco gli orari

Come per le elezioni europee anche per le amministrative i seggi saranno aperti sabato 8 giugno, dalle 15 alle 23, e domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23. Per chi è studente fuori sede, è stata introdotta la possibilità di votare al di fuori del proprio comune di appartenenza solo per le Europee e non per le amministrative. Possono votare alle comunali anche i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, residenti nel comune, a patto che abbiano presentato istanza al sindaco entro 40 giorni dal voto. Lo spoglio delle comunali inizierà alle 15 di lunedì.