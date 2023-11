Urta un’auto e si ribalta su di essa. Incredibile carambola sulla Statale

Spettacolare carambola d’auto lungo la Statale e tanta paura per due giovani sposi fanesi. Sono da poco passate le 23.45 quando la Golf condotta da un 49enne di Fossombrone con a bordo un amico coetaneo, giunta in prossimità dell’incrocio con la strada comunale della Galassa, è urtata posteriormente sulla fiancata destra dalla Kia Picanto condotta da un 34enne fanese con a bordo la moglie di 29 anni. Sono loro a subire le ferite peggiori.

In seguito all’incidente, infatti, la loro auto esce di strada sul terrapieno laterale per essere poi proiettata in alto fino a ricadere sul cofano della Golf, che nel frattempo si era rigirata su se stessa verso Pesaro. Sul posto due ambulanze e i vigili del fuoco di Fano che hanno provveduto a mettere in sicurezza le auto e l’area dell’intervento. L’esatta dinamica è ancora al vaglio della Polizia locale che ha effettuato i rilievi di legge e regolato il traffico che per oltre un’ora è stato a senso unico alternato. I feriti, tutti tranne il passeggero della Golf, sono stati condotti poi al Pronto soccorso di Fano: in codice giallo i due coniugi e in codice verde l’altro conducente.

E’ invece "fuggito" dal pronto soccorso prima che i medici potessero visitarlo, un ucraino di 46 anni residente a Fano, che alle 10.30 alla guida di una Fiat 500 ha tamponato in via Roma un 75enne a bordo di una Jeep.