Usare gli utili per ridurre le bollette

di Antonio

Calma*

Ho seguito con stupore la vicenda “indecente” degli aumenti spropositati approvati dal Cda di Marche Multiservizi. Da anni invoco la possibilità di destinare parte degli utili (schizzati in pochi anni da 500.000 a più di 15 milioni di euro) alla riduzione delle bollette. In un periodo economico così difficile, è scandaloso quanto avvenuto sia nella sostanza che nella forma. La prima, come detto, per l’assurdità della percentuale di aumento, la seconda per i modi “carbonari” (i napoletani direbbero aumma aumma) dato che quasi tutti i beneficiari affermano di non aver saputo nulla in anticipo. Ricordo che tale vicenda, anni addietro, ebbe un identico precedente: furono approvati, sempre nel silenzio più assoluto, consistenti aumenti dei compensi poi cancellati in seguito alle inviperite proteste dei cittadini. La vicenda mi è nota in quanto era stato fatto il mio nome (apparso sul Carlino) per essere nominato nel cda, proposta subito ritirata (al posto di chi scrive venne nominata una persona rimasta silente ma sempre pronta ad alzare la mano per approvare qualsiasi cosa) dato che era nota la mia posizione di contrarietà all’approvazione di qualsiasi aumento confermata dal fatto che, in precedenza, come Difensore civico avevo ottenuto la riduzione del 50% del mio compenso. Spero che adesso succeda la stessa cosa, cioè che l’aumento venga cancellato. Concludo sottolineando che, recentemente, sono stati raddoppiati i compensi ai sindaci e assessori ma senza alcuna protesta. Dato che questi ultimi aumenti sono stati scaglionati in tre anni, spero che chi di dovere (sindaco in testa) ci ripensi e che quantomeno venga cancellata l’ultima tranche di aumento che scatterà a gennaio. Auspico, pertanto, che gli aumenti dei compensi degli amministratori di Mms e dei Comuni siano destinati alla riduzione delle bollette relative alle fasce più bisognose dei cittadini.

*Ex Difensore civico di Pesaro