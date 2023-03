"Usare i locali del centro sociale ormai è diventato un salasso"

"Usare i locali del centro sociale di Cerasa, per associazioni e cittadini è diventato un salasso". E’ l’accusa dei consiglieri di minoranza sancostanzesi Domenico Carbone e Ermenegildo Bevilacqua, che spiegano: "Con il nuovo Dup (documento unico di programmazione) approvato dalla maggioranza contestualmente al bilancio di previsione, il Comune ha deciso tariffe assurde per la sala pubblica con cucina e parco di Cerasa, che tutti chiamiamo ‘centro sociale’".

"Attualmente – scendono nel dettaglio i due esponenti di opposizione – per usufruire un giorno di sala e cucina servono 150 euro, che diventano 200 col riscaldamento. Se poi, l’utilizzatore viene da fuori comune l’esborso sale di ulteriori 40 euro. Va anche detto che in queste cifre, 70 euro è la quota per la cucina, che viene fatta pagare anche a quelle associazioni che negli anni hanno contribuito ad attrezzarla".

Per Carbone e Bevilacqua "in questo periodo post pandemia, dove la socialità è ancor più importante, é difficile sopportare che l’amministrazione renda complicato alle associazioni e a tutti i cittadini incontrarsi e vivere momenti di condivisione". Gli stessi mettono in evidenza la disparità di tariffe con altre realtà: "Per il centro sociale di Ponte Sasso si paga meno della metà e per la sala polivalente di Piagge addirittura un quarto. Mentre qui a San Costanzo, per il teatrino parrocchiale, la quota è del 50%. Tutto questo, non fa che indurre i nostri cittadini ad utilizzare strutture al di fuori del nostro territorio, oppure quelle non comunali, a scapito di locali che meriterebbero di essere vissuti da cerasani e da tutti i sancostanzesi".

s.fr.