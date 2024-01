Usav e San Costanzo si accontentano

usav

1

s.costanzo

1

USAV PISAURUM: Taurisano, Ceramicola (32’ pt Galeazzi), Vagnini, Samba, Tatò, Furiassi (45’ st Hyka), Sterrantino (7’ st Furlani), Tonucci, Battisti (21’ st Castellano), Ricci, Amadei. All. Barattini.

SAN COSTANZO: Cavalletti, Ruju, Vincenzi, Zandri (6’ st Mendi), Canapini, Passarini, Grussu, Catalano (43’ st Polverari), Benvenuti, Saurro, Rivelli. All. Pistarelli.

Arbitro: Dovesi di Ancona.

Reti: 31’ st Saurro su rigore, 46’ st Vagnini

All’Usav Pisaurum non è bastato il cambio di allenatore per tornare alla vittoria. La squadra ora guidata da mister Barattini ha comunque portato a casa un pareggio, con la bella rete in extremis, in piena zona Cesarini, di Vagnini ad impattare il San Costanzo, passato con un calcio di rigore contestato e molto generoso trasformato dallo specialista Saurro. Non certamente soddisfatte del risultato entrambe le formazioni: infatti gli ospiti di mister Pistarelli ormai pregustavano i tre punti mentre i pesaresi ancora recriminano per il rigore subito. La classifica piange ed un punticino la smuove di poco.