Usav Pisaurum e Montecalvo pareggiano alla Polveriera Vecchia, capolista delusa

USAV PISAURUM: Taurisano, Ceramicola (35’ st Tatò), Furlani, Furiassi, Vagnini, Samba, Ricci, Barbieri (38’ st Hyka), Battisti (23’ st Galeazzi), Amadei (45’ st Angelini), Castellano (23’ st Angelini). All. Barattini

MONTECALVO: Scotti, Freducci (25’ st Cereti), Lobati (15’ st Berti), Pedini, Nanni, Fontanesi, Di Addario, Albertini, Mema, Boschetti, Saltarelli (30’ st Sinjari). All. Scotti

Arbitro: Campoli di Ancona

Reti: 13’ pt Boschetti, 37’ pt Battisti

PESARO

Testa coda tirato alla Polveriera Vecchia tra Usav e Montecalvo. Parte bene la capolista che al primo affondo va in gol con Boschetti che colpisce al volo su una respinta della difesa. Sulla spinta del gol il Montecalvo spinge e mette in difficoltà i pesaresi ma poi si accendono e trovano il pari dopo un errore del portiere che per rinviare svirgola il pallone e mette Battisti nelle condizione di insaccare. Nel secondo tempo l’Usav parte bene e per una buona parte mette in difficoltà la capolista, ma costruisce solo una palla gol con Ricci, uno dei migliori in campo, che calcia al volo su un buon traversone di Barbieri. Nella parte finale il Montecalvo spinge per aggiudicarsi l’intera posta, ma la partita finisce in parità che non accontenta la capolista che si vede superata dal Lunano vincente in quel di Acqualagna.