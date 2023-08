Uscite di strada e schianto in moto: tre feriti

Serie di incidenti dall’altra notte a ieri pomeriggio. Il primo, probabilmente il più grave, è accaduto alle 23.30 lungo la Strada dei Colli. Qui il conducente di una vettura ne ha perso il controllo uscendo di strada tanto da rimanere incastrato nel dirupo. E’ riuscito a dare l’allarme o qualcuno ha visto l’incidente ed ha chiamato il 118 e i vigili del fuoco. Infatti è stato necessario il loro intervento per riuscire ad estrarre il malcapitato oltre che a recuperare la vettura tramite l’autogru. Per puro caso, l’auto non si è ribaltata. In quel caso, le conseguenze sarebbero state ancor più drammatiche. Comunque è stata fatta atterrare l’eliambulanza per il trasporto notturno dell’automobilista all’ospedale di Ancona. Un altro incidente grave è accaduto ieri pomeriggio nella zona di via Napoli, al mare tra scooter e auto. La coppia in sella allo scooter ha riportato fratture scomposte. Soccorsi in codice rosso