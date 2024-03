Utilizzava green pass di un altro assolto per mancanza di prove

Era stato accusato di aver utilizzato il Green pass di un altro per poter accedere al ristorante "Monna Lisa" di Pesaro nel dicembre del 2021. L’uomo, un 47enne di origini albanesi è stato assolto ieri perché il fatto non sussiste. Tutto nasce da un controllo a campione nel locale svolto dalla Guardia di Finanza. I ristoratori dichiararono, durante le indagini, di aver chiesto all’uomo di mostrare loro il codice qr che in quel periodo era necessario per accedere anche all’interno dei ristoranti. L’imputato, non vaccinato, avrebbe mostrato una certificazione relativa ad un’altra persona. Una ricostruzione smontata in aula però dai testimoni della difesa (avvocato Luca Garbugli) e dall’imputato stesso che hanno dichiarato di non aver mai dovuto mostrare alcuna certificazione ai proprietari del ristorante, sottolineando quindi presunti mancati controlli.

g.m