‘Utopia’ celebra la Festa del ringraziamento. Ma poi ci scappa la bufera sui social

Grande festa l’altro ieri al Parco Miralfiore, organizzata dal ristorante sociale Utopia per ringraziare con una cena e tanta musica tutte quelle persone che quotidianamente lavorano in strada al servizio della città. "Dal cuore verde cittadino – hanno ricordato Alex Bernacchia, presidente di Utopia e l’amministratore delegato e presidente di Gulliver Onlus, Andrea Boccanera – arriva un grazie a tutti gli operatori delle forze dell’ordine, carabinieri, polizia, questura, vigili del fuoco, operatori del 118, infermieri, cooperativa T41, Marche Multiservizi, Protezione Civile per quello che fate per la città e per i cittadini. L’idea è nata qualche giorno fa quando Pesaro è stata colpita da una tromba d’aria. In quella occasione abbiamo visto lavorare queste persone e con l’amico vigile del fuoco, Michele Filippucci, abbiamo organizzato questa bella serata. In pratica una cena di ringraziamento a nome della città di Pesaro che vorremmo diventasse un appuntamento fisso da ripetere ogni anno". All’invito hanno risposto 200 persone e grazie all’impegno dei ragazzi di Utopia è andato tutto bene. "Utopia – hanno concluso Bernacchia e Boccanera – era un sogno che è diventato realtà. A Pesaro nel cuore del Parco Miralfiore ha preso vita un progetto grande e importante che vede alcuni ragazzi affetti da disabilità, coinvolti in attività lavorative, come aiuto al bar, servizio ai tavoli e preparazione di pasta e dolci. I nostri ragazzi e le nostre ragazze hanno preparato la cena a base di penne alla picchio pacchio, grigliata mista con patate e tanti tipi di crostata. Il tutto col sottofondo della musica dell’Orchestra Doctor Soul. Grazie a tutti per la magica serata".

Peccato che poi ci sia stata un’incredibile coda polemica che si è consumata sui social. Scatenata da un post di Marco Lanzi, consigliere comunale di centrodestra, che ha ha sottolineato l’assenza di rappresentanti del Comune alla festa facendosi portavoce delle lamentele che aveva raccolto durante la serata. Gli ha risposto Boccanera: "Tu non eri invitato e sei venuto, il sindaco Biancani è padrone di casa qui a Utopia e comunque in rappresentanza del Comune c’era Enzo Belloni". Nel frattempo, il sindaco Biancani aveva chiamato Lanzi dicendogli che non aveva ricevuto alcun invito da Utopia, per cui lo stesso Lanzi ha fatto dietrofront amareggiato per aver dato credito alla versione che alcuni organizzatori avevano fatto circolare durante la serata.