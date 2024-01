Utopia, è partita l’avventura. Buon cibo, musica e sorrisi. Al Miralfiore il servizio è speciale

Un caffè alle 7 del mattino fatto da Virginia, una cena con spettacolo di musica live suonata da Francesco (batteria), Ilenia (voce) e Federico: la nuova avventura dei ragazzi di Utopia, progetto di emancipazione e autonomia dalla disabilità, da 24 ore, ha aperto i battenti nell’ex serra degli agrumi dentro il Parco Miralfiore. Fuori dal locale l’insegna non c’è, ma il bar, trattoria sociale, Utopia è partito alla grande: ieri sera sono state 20 le persone che hanno degustato i menù preparati dai giovani in cucina e serviti nella struttura dalle ampie vetrate immerse nel parco urbano, nel cuore di Pesaro. E in effetti, questi giovani – per ora sono 60 i ragazzi con disabilità che partecipano alla gestione dell’attività di ristoro e intrattenimento sostenuta dalla giunta Ricci e ideata da tre sognatori come Andrea Boccanera, presidente dell’associazione Gulliver; Roberto Franca, preside dell’Istituto alberghiero Santa Marta e Maruska Palazzi, garante delle persone con disabilità del Comune di Pesaro.

Al fianco dei ragazzi che l’estate scorsa hanno avuto l’ardire di portare avanti, per due mesi, un ristorante all’aperto, si sono trovate migliaia di persone, divise tra quelle che li hanno aiutati a servire e quelle che si sono presentate a mangiare, per il gusto di vedere un sogno realizzarsi. I soci della Gulliver hanno colto la sfida di continuare la meravigliosa esperienza al Parco Miralfiore: così Alex Bernacchia, imprenditore edile; Luca Giordano, imprenditore balneare; Roberta Moresco, impiegata; Franco Pucci, pensionato; Gloria Tufano, 24 anni, diploma da estetista e tantissimi altri li trovi che si alternano al fianco di persone speciali come Gabriel, Andrea, Maria Cristina...

"Sono contenta – dice Gloria Tufano – di essere qui, eletta tutor di Viginia: lei, non vedente, è una delle nostre bariste. In questa fase di rodaggio l’aiuto a non scottarsi, a prendere bene le misure con la macchina del caffé, con la distanza del bancone o la posizione delle tazzine. E’ tutto nuovo anche per me, ma questa esperienza è molto intensa e piacevole. Ho raccontato tutto questo a mio fratello: lui ha 13 anni. Credo di averlo convinto a provare. E’ una opportunità grandiosa". Virginia Giometti, 22 anni, ha energia da vendere: "Prendo la vita come viene – dice –: non mi tiro indietro. Non bisogna porsi dei limiti né accettare quelli che gli altri s’immaginano che uno abbia. Per ora so che questa esperienza mi piace, e anche molto".

Virginia da febbraio inizierà un tirocinio di inclusione sociale. "Ilenia e Francesco – dice Boccanera – per ora non si esibiranno, ma il loro progetto, coltivato con Federico, collezionista di bassi e chitarre, è quello di dare vita al primo nucleo della “Utopia band“. Dal confronto con le famiglie abbiamo scoperto che sapevano suonare e cantare. Alcuni amici, titolari di una scuola di musica, faranno gratuitamente un corso al trio". A mente cosa bisogna ricordare? "Il bar trattoria Utopia è aperto tutti i giorni dalle 7 alle 23: chi vuole stare con noi sarà sempre il benvenuto. Domenica 14 avremo la prima serata live con due music band ospiti: gli High for this e gli N.p.x. Vi aspettiamo".