"Utopia: l'Associazione che Emancipa Persone con Disabilità"

E’ nata ufficialmente l’associazione di volontariato “Utopia” il cui presidente sarà Alex Bernacchia. Alla riunione fondativa hanno preso parte 130 persone. L’associazione nasce sulla scorta dell’importante esperienza, umana e sociale, che Pesaro ha testimoniato questa estate quando ha aperto in città un “ ristorante temporaneo“ gestito da 60 studenti con disabilità, accompagnati dallo staff tecnico e dai volontari dell’istituto alberghiero Santa Marta, della Onlus Gulliver; il supporto di Maruska Palazzi, garante delle persone con disabilità e con la benedizione del Comune di Pesaro. Come prima iniziativa per il periodo natalizio è nato il vino Utopia, sarà venduto per sostenere l’acquisto di alcune attrezzature per la prima attività che dovrebbe iniziare con il cenone del 31 dicembre. Il vino sarà venduto ad offerta libera dalle prossime settimane nei punti che saranno comunicati. Per le prevendite potete scrivere nei canali social del festival utopia. Potrebbe essere un’ idea per dei pacchi aziendali, regali di Natale o semplici cene in casa assaporando l’Utopia concreta. "A dare vita alla nuova associazione – ha spiegato Andrea Boccanera, presidente della Onlus Gulliver e segretario della nuova realtà – sono stati i genitori dei ragazzi, i tanti volontari, amici vecchi e nuovi,che hanno reso possibile lo sviluppo di una rete solidaristica in un progetto mirato all’autonomia di persone con disabilità. L’associazione si occuperà di accompagnare nel percorso i ragazzi con talenti diversi e non solo, nella loro speranza di emancipazione. Utopia affiancherà le attività che si stanno aprendo, sperando che la prima apertura sia quella della infrastruttura sociale del Miralfiore, che dovrebbe essere adibita a bar ristorante. Tutte le attività di Utopia ricadranno nella sfera del no profit. Utopia non sarà un’ associazione che organizzerà convegni o seminari. Utopia non sarà un centro di formazione di lavoro, ma sarà un riferimento per quanti vorranno avviare attività a sostegno di persone diversamente abili. Con Bernacchia presidente; Luca Giordano, è vice presidente, Giorgia Gili tesoriera e Andrea Boccanera, segretario generale. Intanto per conoscere l’esito del bando pubblico che darà in concessione l’ex bar ristorante l’ex serra agrumi del Miralfiore toccherà attendere il 12 dicembre: quattro sono stati i candidati alla manifestazione di interesse fatta dal Comune di Pesaro.

Solidea Vitali Rosati