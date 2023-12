‘Utopia’ trova casa al Miralfiore. E Ricci consegna le chiavi

Non poteva esserci regalo di Natale più bello per i ragazzi del progetto “Utopia”, che ieri mattina hanno ricevuto, simbolicamente, dal sindaco Matteo Ricci le chiavi per la gestione del bar-ristorante del parco Miralfiore. "Un posto magico, con grandi potenzialità – ha detto Ricci – che abbiamo pensato di mettere a servizio di un progetto commerciale, ma anche sociale. Grazie all’associazione Gulliver per aver partecipato al bando per l’affidamento in concessione della struttura, per aver dato un’opportunità aggregativa a tanti giovani del nostro territorio, facendola diventare una bella squadra. Ai ragazzi un grandissimo in bocca al lupo per questa bella esperienza, con l’augurio di farlo vivere al massimo. Un sereno e felice Natale".

Al fianco del sindaco Ricci anche gli assessori all’Operatività Enzo Belloni, alla Crescita Camilla Murgia e alle Attività Economiche Francesca Frenquellucci, che ha detto: "Siamo molto soddisfatti di portare avanti il progetto Utopia", un’idea nata da Maruska Palazzi, Garante per i diritti delle persone con disabilità, sviluppata questa estate con l’Amministrazione comunale, la Provincia, la Onlus Gulliver e l’Istituto Alberghiero Santa Marta, con il sostegno di Apa Hotel, RivieraBanca e Banca di Pesaro. "Utopia è stata un’esperienza bellissima, un’opportunità di crescita sociale unica per tanti ragazzi. Un progetto di cui siamo orgogliosi, che tanto ha dato ai neodiplomati con disabilità protagonisti dell’iniziativa e alla comunità tutta, soprattutto in termini di inclusione".

Con questa operazione a Pesaro nasce ufficialmente la prima "impresa sociale. Il Suap ha valutato positivamente il progetto di Gulliver, che prevede importanti attività di inclusione sociale. Dopo l’esperienza di Utopia, si percorre un’ipotesi di lavoro di lungo periodo, per la valorizzazione di risorse umane importanti per la nostra comunità".