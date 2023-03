Va a casa della collega e la insulta: alla sbarra

Un commento non gradito o male interpretato e il collega di lavoro piomba in casa della donna, la insulta e le getta il telefonino nel water. A processo per violazione di domicilio e minacce, ieri l’imputato, un 37enne pesarese, è stato assolto dal primo addebito perché "il fatto non costituisce reato" e dal secondo per "tenuità del fatto". Condannato però a risarcire con mille euro, più 250 per il telefonino rotto e spese legali, la vittima, una 40enne pesarese, costituita parte civile con l’avvocato Elena Fabbri. Tutto era cominciato con delle chat.

E tra un commento e l’altro, la 40enne avrebbe detto che il collega poteva sperare in un futuro più roseo per via del lavoro che avrebbe potuto svolgere nell’azienda del padre. Un commento che per il 37enne voleva dire che lui era "raccomandato" o "figlio di papà". Da lì, la sua reazione. Che ha messo fine all’amicizia e ha aperto il processo, finito con assoluzione ma anche con il risarcimento dei danni.

