Va a cercare funghi sulla riva del Metauro. E trova un cadavere nudo e mummificato

FANO

Lo ha trovato un cercatore di funghi che stava passeggiando lungo la riva del Metauro, non lonano dal ponte della statale, insieme al suo cane. Improvvisamente, si è imbattuto in un corpo mummificato, per metà mangiato o consumato, comunque irriconoscibile. Allertata la polizia, è arrivata sul posto la Scientifica che ha eseguito una serie di accertamenti insieme al medico legale. Da quanto si è appreso, la persona dovrebbe essere stata giovane, di provenienza africana. Non sembrano esserci segni di violenza su ciò che rimane del suo corpo. Che è stato trovato supino, senza vestiti. nella vegetazione. Praticamente introvabile se non fosse stato probabilmente per il cane del cercatore di funghi che si è inoltrato lungo la riva dove difficilmente c’erano funghi.

Il magistrato, dopo aver effettuato i rilievi da parte della polizia scientifica, ha disposto il trasferimento del corpo nell’obitorio dove verrà effettuata l’autopsia. Si cercherà di risalire all’identità della salma attraverso le impronte digitali se questo sarà possibile. Ci sarà anche l’attività di ricerca sul territorio di una persona di colore che qualcuno può aver conosciuto e che improvvisamente non ha più visto. Non sembrano esserci state denunce di scomparsa presentate alle forze dell’ordine nell’ultimo mese. E per tutta la serata di ieri, la polizia non ha ricevuto segnalazioni sul possibile nominativo dell’uomo. Rimane da capire come possa essere arrivato fino a quel punto senza vestiti o senza che nessuno lo vedesse.

Saranno le indagini del Commissariato di Fano e della squadra mobile di Pesaro a dover fornire delle risposte sull’identità del presunto giovane. Infatti nemmeno l’età è certa. Il medico legale ipotizza una giovane età per il tipo di muscolatura che ha intravisto ma non c’è assoluta certezza. Soltanto due anni fa, un altro cadavere è stato rinvenuto sulla riva del Metauro: in quel caso si trattava di un sessantenne moldavo residente a Fano rinvenuto senza vita. Il caso venne archiviato come morte accidentale.

ro.da