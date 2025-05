Va a fuoco un autoarticolato . Paura e soccorsi sulla Statale

I vigili del fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio di ieri per l’incendio di un autoarticolato lungo la ss73 bis tra Urbino e Fermignano. Il camion, che trasportava ferro, ha preso fuoco in un tratto in discesa. A dare l’allarme è stato lo stesso conducente che è riuscito a scendere velocemente dall’abitacolo e mettersi al riparo dalle fiamme sul ciglio della strada. L’uomo ha contattato i vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti con un’autobotte e un camion per spegnere il rogo. La squadra dei pompieri ha utilizzato del liquido schiumogeno e ha messo in sicurezza l’area dell’intervento. Non risultano persone coinvolte. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di spegnimento e la rimozione del carico. Sul posto anche i carabinieri e il personale dell’Anas.