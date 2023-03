Va all’asta domani villa Bucci: si compra per due milioni di euro

Villa Bucci in viale della Repubblica, disabitata ormai da alcuni anni, domani finisce all’asta. La stima è di 2 milioni 644 mila euro. L’offerta minima è di un milione 983mila euro. Si è davanti ad una delle dimore più prestigiose della città, non solo per il suo valore architettonico, ma anche per la posizione. In totale questa villa si sviluppa su tre piani per un totale di 493 metri quadrati. In totale sono 14 locali, più è dotata di una autorimessa e di uno scoperto di oltre 600 metri quadrati. Benché nel corso degli ultimi anni ci siano stati diversi interessamenti per questo immobile nessuno si è fatto avanti prima con la banca Valconca che l’aveva in carico e poi con il fondo che l’ha ricevuta in carico. Le buste per le offerte devono essere presentate entro le 13 di oggi, dopodiché domani ci sarà l’apertura. Ammesso che qualcuno presenti una offerta.